De oled-tv’s van Samsung en Sony hebben helemaal geen achtergrondverlichting meer nodig en bieden nog beter beeld – helaas in kleine maten. Daarnaast verbeteren fabrikanten hun tv’s door de beeldverversing te versnellen: 200 Hz is de nieuwe norm.

Het wedstrijdje ‘wie heeft de dunste’ werd op IFA gewonnen door Sony, dat een tv van 9,9 millimeter dik op de markt brengt. Philips toonde weliswaar een prototype van 8 mm, maar dat is nog niet te koop. Tv’s kunnen zo dun worden door ledlampjes als achtergrondverlichting te gebruiken. Dat verbetert de contrastwaarde: het zwart is nog zwarter.

Sneller en platter

Samsung lichtgewicht

Samsung koos voor de IFA om een lichtgewicht notebook te introduceren. De X360 is een regelrechte concurrent voor Apple’s Macbook Air: slechts 1,27 kilo, 13,3 inch scherm en een stijlvol ontwerp, bestemd voor de zakelijke reiziger. De aansluitingen zijn bij Samsungs X360 uitgebreider dan bij de Macbook Air: driemaal usb, Express Card, een ingebouwde kaartlezer en de mogelijkheid voor een dockingstation. De batterij zou volgens Samsung tien uur meegaan – dat is erg lang voor een notebook.

Sony Sountina: geluid van glas

„Bitte nicht berühren!” roept de Sony-dame als nieuwsgierige IFA-bezoekers met hun vingers aan het glas van de Sountina komen. De luidspreker, verwerkt in een manshoge glazen buis, kost immers 10.000 euro. De Sountina is een conceptspeaker die de aandacht trekt doordat er verschillende kleuren door de pilaar heen lopen. Onderin zit een subwoofer en een midange speaker, het hoog wordt door middel van trillingen van het glas weergegeven. Het geluidsbeeld wordt over 360 graden verspreid. Volgens Sony zou je er dus maar één van nodig hebben om de hele kamer van muziek te voorzien. Dat scheelt weliswaar in de kosten, maar het nadeel is dat de Sountina wel midden in de woonkamer moet staan.

Logitech Squeezebox Boom

„Vergeet alles over ons wat je al wist”, vraagt de presentator van Logitechs persconferentie op IFA 2008. Met andere woorden: denk even niet aan de muizen en keyboards die het bedrijf al jarenlang maakt. Logitech probeert nu namelijk de huiskamer te veroveren met het Squeezebox-systeem, een draadloze infrastructuur die het mogelijk maakt om muziekbestanden van de pc overal in huis af te spelen. Net zoals Sonos, Philips, Sony en nog een heleboel andere merken dat bijvoorbeeld doen. Logitechs nieuwtje op IFA is de Squeezebox Boom: een gettoblaster met de omvang van een pak melk, die draadloos muziek van het Squeezebox-systeem kan afspelen. De verkoopprijs bedraagt 280 euro.

Tanken met tomtom

TomTom introduceerde op IFA een nieuw navigatiesysteem dat de autobestuurder ook van brandstofprijzen op de hoogte houdt. Zo zou het mogelijk zijn om op benzine- of dieselkosten te besparen. De actuele brandstofprijzen maken deel uit van het live-pakket, dat geleverd wordt bij een nieuw tomtom-apparaat, de Go 940 Live. Dit navigatiesysteem combineert de extra diensten van tomtom: HD Traffic (gedetailleerde verkeersinformatie op basis van bewegingen van mobiele bellers), Route IQ (database van ‘slimme’ routes gereden door andere tomtom-gebruikers) en Mapshare (updates van wegen door mede-tomtom-gebruikers). Voor dat dienstenpakket betaalt de gebruiker 9,95 euro per maand.

Opnemen op Blu-ray-schijf

Nu er redelijk wat hd-zenders via de kabel en de satelliet beschikbaar zijn, kan het interessant zijn om een Bluray-recorder te kopen. Zo kun je uitzendingen bewaren in high definition-kwaliteit op externe schijven.

Panasonics DMR BW500 is een van de eerste Blu-ray-recorders die in Europa op de markt komen. Het apparaat is voorzien van een harde schijf van 500 gigabyte, zodat je programma’s ook nog tijdelijk kunt opslaan en makkelijk kunt timeshiften.

Helaas wordt de DMR BW500 voorlopig alleen in Frankrijk uitgebracht: de recorder heeft namelijk een dubbele DVB-T-tuner (digitale ether) en er zijn al Franse hdtv-zenders via DVB-T te ontvangen. In Nederland is dat voorlopig nog niet mogelijk.

Nettop: de nieuwe laptopmode

Het succes van de kleine Asus EEE PC (een piepkleine laptop met niet al te veel poespas en een klein scherm) wordt driftig gekopieerd.

Grote fabrikanten als HP en Dell hebben ook al een soortgelijke ‘nettop’ uitgebracht die gewoon nog op Windows XP werkt en waarmee je voornamelijk kunt typen, mailen en internetten. Op de IFA is een netbook-variant van Medion te zien met een 10 inch scherm.