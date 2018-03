Kunstenaar laat zich niet sturen door opgelegd thema

Iedere zomer vraag ik het me weer af: waarom is er in de vakantiemaanden toch zo weinig te doen op het gebied van beeldende kunst? Galeries sluiten massaal hun deuren en musea komen met zomeropstellingen, hoewel er toeristen genoeg zijn om een mooie blockbuster te rechtvaardigen. Alleen liefhebbers van beeldhouwkunst zijn deze zomer aan hun trekken gekomen. Door een gelukkig toeval vielen twee belangrijke beeldententoonstellingen samen: Sonsbeek 10 in Arnhem en Lustwarande 08 in Tilburg.

Sonsbeek, samengesteld door kunstcritica Anna Tilroe, heeft van deze twee de grootste reputatie en het grootste budget. Tilroe vroeg de 26 deelnemers om na te denken over het thema ‘grandeur’, in de bezoekersgids uitgelegd als „het verlangen je dagelijkse beperkte zelf te overstijgen”. Het was niet haar bedoeling, zo zei Tilroe tijdens de persconferentie in juni, om ‘the state of the art’ te laten zien. In haar editie draaide het om een visie, niet om trends.

Chris Driessen, de curator van Lustwarande, wilde met zijn beeldenroute juist wel zo’n ‘stand van zaken’ tonen. „Lustwarande is vooral opgezet als een viering van de hedendaagse sculptuur”, zo meldt de bezoekersgids. Wel werd er gekozen voor 24 kunstenaars die met alledaagse, vergankelijke materialen werken (een trend!) En dus zijn er op Lustwarande (t/m 28 sept) weinig bronzen te zien en des te meer beelden van karton, rubber of kaarsvet.

Het gekke is dat je als toeschouwer nauwelijks iets merkt van die verschillen in uitgangspunten en aanpak. Sterker nog: de twee beeldententoonstellingen hebben opvallend veel gemeen. Ook op Sonsbeek (t/m 21 sept) vind je veel kunstenaars die met goedkoop materiaal werken, zoals de Ghanees El Anatsui die reusachtige handdoeken maakte van platgeslagen kroonkurken. Op beide exposities valt de enorme knutseldrift van de huidige generaties beeldhouwers op. Uit onooglijke auto-onderdelen, keukengerei, golfplaten, speelgoed, pindadoppen en sigarettenpeuken zijn de meest waanzinnige fantasiefiguren opgetrokken. Vooral krijgers doen het goed, zowel in Tilburg als Arnhem.

Met grandeur heeft dit weinig te maken. Grotesk, zou ik eerder zeggen. In het boekje van Sonsbeek wordt geforceerd geprobeerd om de kunstwerken naar het thema toe te schrijven. Zo staat er bij een soort neergestorte vlieger van gedroogde vissenhuid, van de Japanse Yasue Maetake, dat het ding staat voor „de natuur die lijdt onder egoïstische bezitsdrang en het waandenkbeeld van individualiteit”. De Canadees Jon Pylypchuk is een stuk eerlijker over zijn kunstwerk – een gedrocht dat zijn eigen testikels meesjouwt in een kruiwagen. „Ik wilde een olifant maken, maar het resultaat deed me meer denken aan een neushoorn.”

Blijkbaar is zo’n gezwollen thema niet nodig. Kunstenaars doen toch gewoon hun eigen ding. En de tijdgeest laat zich niet zo makkelijk buitensluiten. Mooie woorden of niet, de exposities zijn toch hetzelfde. Met hun boeiende, publieksvriendelijke beeldenroutes hebben Sonsbeek en Lustwarande ons door de kunstluwe zomer heen geholpen.