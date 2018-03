Krappe hotelmarkt maakt Nederland duur

Nederland zal een gewilde vakantiebestemming onder buitenlandse toeristen blijven. Althans, als het dure imago verdwijnt en toeristenorganisaties beter samenwerken.

Volgens Jos Vranken, directeur van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC), is duidelijk waar het imago vandaan komt. „Dat dure imago wordt veroorzaakt door de krappe hotelmarkt in Amsterdam”, zei hij eerder deze week tijdens de viering van veertig jaar NBTC.

Geen reden om niet optimistisch zijn. Volgens de toekomstvisie op toerisme in Nederland zal het aantal buitenlandse toeristen met 30 procent groeien tot 2020. Veertien miljoen toeristen bezoeken en verblijven dan in Nederland. Ten minste, als dat dure imago geen roet in het eten gooit.

Door de hoge vraag naar hotelkamers in Amsterdam wordt de prijs de komende jaren alleen maar hoger. Vranken: „De geplande 9.000 nieuwe hotelkamers zouden de markt wat lucht geven en het probleem aanpakken.”

Volgens de bij de presentatie aanwezige Haagse wethouder Frits Huffnagel (VVD) is het niet alleen een Amsterdams probleem. „Het toerisme van de grote steden lift behoorlijk mee op het succes van de hoofdstad.”

Het tekort aan Amsterdamse hotelkamers is niet het enige probleem, zo constateert Vranken. Samenwerking tussen toeristische organisaties en steden moet beter worden als Nederland als geheel interessant wil blijven voor toeristen uit het buitenland.

Nederland heeft met interessante steden en musea veel te bieden, „maar je moet het wel goed en duidelijk presenteren. Toeristen kennen Utrecht niet. Dat breng je alleen aan de man met een goede samenwerking tussen stad, lokale ondernemers en een reisagentschap. Een stad alleen lukt het niet”, aldus Vranken. Een voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen partijen is volgens hem Lower Rhine. Nijmegen promootte met omliggende plaatsen en een boekingskantoor deze regio onder Britse toeristen. Volgens het NBTC hebben inmiddels 500.000 Britten Nijmegen en omgeving bezocht.

Toenemende vergrijzing en de groeiende welvaart in opkomende landen als China, India en Brazilië kunnen voor extra groei in de toeristische sector zorgen. Negatief kan de vliegtaks uitpakken, omdat volgens Vranken de concurrentiepositie van Nederland hierdoor verslechtert. „De vliegtaks heeft nog niet grote gevolgen voor de zakelijke reizigers. Bedrijven betalen. Maar voor echte vakantiegangers werkt het belemmerend.”