Koken in glas dat niet knapt

Op de toonbank stond een glazen schaal. De vrouw kwam voor knijpers. De winkelier in huishoudelijke artikelen hoorde de bestelling aan, draaide zich niet om naar zijn voorraden maar gaf de schaal een zet.

Hij donderde over de vloer. De vrouw schrok, de winkelier grijnsde; dit was het nieuwste. Onbreekbaar glas. Ik was erbij. Mijn moeder kocht de schaal.

Er viel veel aardewerk stuk thuis. Eindelijk een ding dat heel beloofde te blijven. Alleen, het was een houten vloer in die winkel. Wij hadden tegels.

Nog spectaculairder overkwam het een Utrechtse huishoudwinkelierster in Utrecht. Zoon vertelt het. Moeder nam zoontje mee naar een demonstratie. Een man maakte een aardewerken schaal gloeiend heet met een soldeerbrander. Toen doopte hij hem in een bak water met ijsklonten. Het gaf tumult maar de schaal bleef heel. Pyroflam was het merk en het materiaal werd glaskeramiek genoemd. Het verdraagt enorme temperatuurverschillen. Zo uit de diepvries op het vuur, het kan als het moet.

Pyroflam verdween uit de belangstelling. Op internet worden nog verzamelobjecten aangeboden en een Belgische winkelier die ermee ophoudt biedt ‘tegen een redelijk bod’ nog een nieuwe pan met deksel aan. Een ouderwets model, ‘af te halen in Westmalle’ (www.2dehands.be).

Maar opeens is Pyroflam terug. Arc International Cookware, Franse onderneming die ook Pyrex maakt, nam een paar jaar geleden het slapende merk Pyroflam over en brengt het terug op de markt. Ik mag van Arc International Benelux een nieuwe pan van Pyroflam proberen stuk te maken. Het is een eenvoudige witte pan met twee handgrepen en een glazen deksel. Tussen deksel en pan past een glazen bak met gaatjes om gerechten in te stomen.

Maar stomen? Dan moet roken ook kunnen. En dat is meteen een zware proef.

In de stoombak gaan twee visjes, op de bodem van de pan een eetlepel eikenhoutmot (geen zaagsel, geen krullen, maar daartussenin), deksel erop en de pan op de vlam. De bodem wordt zo heet dat het hout gaat roken en verkoolt. Het gaat uitstekend, de glaskeramische pan heeft er geen last van dat de bodem heter wordt dan de wanden. Veel keramisch materiaal zou nu knappen door verschil in uitzetten van bodem en wand. Glazen schalen ook, je hebt er die hitte van een oven kunnen verdragen, maar op een gasvlam knappen.

De vis (verse sardines) wordt gaar en krijgt een aangename rooksmaak. Maar het gaat om de pan. Ik zet hem van het vuur op het aanrecht, zet een veiligheidsbril op en giet hem vol met ijskoud water. Wat gaat dat tekeer! Maar de pan blijft heel. En wonderlijk ook, hij blijft nog lang heet. In het materiaal kan hitte worden opgeslagen die maar langzaam wordt afgegeven aan de omgeving. Het water in de pan wordt warm en met een pannensponsje schuier ik de bruingerookte binnenkant gemakkelijk schoon.

Het is echt een spannende pan. Ze zijn er in een paar maten. In prijzen rond de 50 euro. Volgende maand worden de eerste huishoudspeciaalzaken die het aandurven bevoorraad. En als er een houten vloer ligt kunnen ze de pan demonstratief van de toonbank mieteren. Maar op de tegels? Keihard moet je zijn, schuif hem van tafel, dan kun je erover vertellen, zegt de verslaggever in mij. Maar ik wil er nog graag wat experimenten mee doen. Daarom vraag ik het aan een vriendelijke dame van Pyroflam Benelux in België. Mag het, van de tafel op de tegels? Ze is lang stil aan de telefoon en dan: „Doe maar niet, meneer.”

Wouter Klootwijk