Het wetenschappelijk onderzoek naar die twee historische kogelgaten in een muur van Museum Het Prinsenhof in Delft wekt nationale belangstelling. De wetenschappers zijn op de televisie geweest, hebben laten zien wat ze daar aan het doen zijn, de papieren media hebben er zorgvuldig melding van gemaakt. Het gaat zo slecht nog niet met onze nationale identiteit. Dat wordt door deze zorg en belangstelling voor de kogelgaten bewezen.

De kogels zijn ingeslagen nadat ze het lichaam van Willem de Zwijger hadden doorboord. Mon Dieu, ayez pitié de moi et de mon pauvre peuple, riep hij en gaf de geest. Dat las ik in de ene krant. Een andere had een Nederlandse vertaling, opgeschreven in Oud-Hollands. Ik googlede een beetje, vond de gravure, waarop het slachtoffer stervende is en Balthasar Gerards de vlucht neemt.

In de loop van meer dan vier eeuwen zijn de kogelgaten steeds groter geworden, vooral nadat het verschijnsel van de moderne bezienswaardigheid was ontstaan. Meer en meer bezoekers staken er een vinger in. Thuis lieten ze de bewuste vinger zien. Daarmee hadden ze de geschiedenis aangeraakt. Het Prinsenhof werd museum en voor de gaten kwam een glasplaat. En nu dus dit onderzoek. Zoals dat dan gaat, van het een komt het ander. Ik verdiepte me in het leven van de moordenaar, las hoe deze katholieke fundamentalist met leugens en geveinsde aanhankelijkheid het vertrouwen van de Vader des Vaderlands had gewonnen en toen zijn sluipmoord beging.

Hij probeerde te vluchten, werd gepakt en om te beginnen gemarteld. Met een gloeiende tang werd zijn rechterhand afgeknepen, hij werd met gloeiende ijzeren staken geslagen, vlees werd van zijn botten gesneden, het hart uit zijn borstkas gerukt en in zijn gezicht gesmeten, daarna werd hij gevierendeeld en tenslotte werd zijn hoofd op een staak geplaatst en voor het huis van de vermoorde in de grond geplant. Ik wist wel dat het slecht met hem was afgelopen, maar over deze grondigheid had ik op school niets geleerd.

Hoe, vroeg ik me af, was het Johan en Cornelis de Witt vergaan nadat ze in 1672 door wat de leraar ‘het gepeupel’ noemde, uit de Gevangenpoort waren gesleurd. Ik wist wel dat daar op het Groene Zoodje zich een volksgericht had voltrokken, waarbij Oranjeklanten de leiding hadden genomen. Maar hoe het precies in zijn werk was gegaan was me op school niet verteld. Johan werd ondersteboven opgehangen en gecastreerd. De verontwaardigste deelnemers begonnen van het lichaam te eten. Daarna werd ook bij hem het hart eruit gerukt. Het lichaam werd tentoongesteld. In het Haags Historisch Museum moeten nog een duim en een teen van de raadspensionaris liggen.

Bij mij op school werd de geschiedenisles verlevendigd met de schoolplaten van J.H. Isings, dramatische voorstellingen van het leven der Hunebedbouwers tot en met de aankomst van koning Willem I in Scheveningen en het dagelijks leven in de negentiende eeuw. Ik raadpleegde Het Vooroudergevoel, het standaardwerk van de familie Blokker over de kunstenaar en de vaderlandse geschiedenis. Prachtige platen, al die voorouders hebben markante koppen. Er wordt hier en daar wat gevochten, maar nergens een hart uitgerukt of anderszins gemarteld. Wat een dappere, brave mensen. Zo zien we onze identiteit het liefst, tot op de dag van vandaag.