Kevin Keegan stapt op als trainer bij Newcastle United

NEWCASTLE, 5 sept. Kevin Keegan is gisteren opgestapt als trainer van Newcastle United. De 57-jarige Engelse oud-international is slechts acht maanden bij de club, waar hij in de jaren negentig furore maakte als coach, werkzaam geweest. In een verklaring die door de associatie van Leaguetrainers naar buiten werd gebracht, liet Keegan weten dat hem ”geen andere keus overbleef”. Hij was het oneens met de manier waarop Newcastle werd geleid. ”Naar mijn mening moet een trainer het recht hebben te doen wat hem goed dunkt en moet een club hem niet opzadelen met spelers die hij niet wil. Het blijft mijn grootste wens dat Newcastle het goed gaat in de toekomst. Het spijt me zeer voor de spelers, de technische staf en vooral voor de supporters, maar ik had geen andere keus.