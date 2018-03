Kernenergie: heel gevaarlijk of heel veilig? 2

Jaap Jelsma gaf een boeiende uiteenzetting over de risicoverzekering voor kerncentrales. (Opiniepagina, 3 september). Hij stelt dat de regelingen neerkomen op ”overheidssteun aan kernenergie die in strijd is met het idee van marktconforme kosten van de energievoorziening en eerlijke concurrentie” (mijn cursivering). Hierover kan men twisten. Het gaat om de mogelijke omvang van de schade en de kans daarop. Voor het een noch het ander is `Tsjernobyl` een zinnig voorbeeld. Het theoretische maximum van de schade bij een ongeluk met een `westerse` kernreactor leek aanvankelijk enorm, maar inmiddels is er nieuwe kennis verworven. De veiligheid is gebaseerd op `defence in depth`: de kerninhoud moet verscheidene barrières nemen alvorens er iets van in het milieu kan geraken. Franse kerncentrales - en sinds de renovatie ook Borssele - beschikken bijvoorbeeld over een overdrukbeveiliging die gassen naar een filterbed leidt waarin radioactieve aerosolen neerslaan. Bij de huidige kerncentrales blijft de omvang van een ongeluk daarom beperkt, terwijl de kans erop zeer klein is. Bij Borssele is de kans op een kernsmelting slechts 1 op een miljoen per bedrijfsjaar. Bij nieuw te bouwen kerncentrales, zoals de EPR, is de veiligheidsomhulling zo robuust dat hij nooit kán gaan lekken.