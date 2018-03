Kernenergie: heel gevaarlijk of heel veilig? 1

De CDA-campagne voor kernenergie (NRC Handelsblad, 2 september) vervult mij met huiver. Er wordt veel te licht over de aard van deze energiebron heen gestapt, alsof kernenergie zonder meer op één rij te plaatsen is met zonnecellen en kolen en volstaan kan worden met eenvoudige bedrijfseconomische afwegingen van voorzieningszekerheid en kostprijs. Kernenergie berust op kernsplijting en die is naar haar aard vijandig aan het leven. Omdat mensen er een intuïtieve afkeer van hebben, worden bestuurders en uitvoerende organisaties in een positie gedwongen om vanuit macht te handelen. Kerncentrales zijn overal in Europa omringd door hoge hekken met prikkeldraad en doen denken aan een politiestaat. Al heeft het radioactieve afval een klein volume, we zadelen duizenden generaties na ons ermee op. Geen bestuurder kan daarvoor garanties afgeven. Dit afval trekt amoreel handelen aan, of het nu kwaadwillenden zijn die er anderen mee schaden of autoriteiten die het anderen in de maag splitsen. We horen de rommel die we maken zelf op te ruimen voordat de aarde door onze kinderen wordt geërfd. Zolang we dat niet kunnen, moeten we onszelf beperken. Kernenergie is geen technologie van de toekomst, alleen al niet omdat het uranium in enkele decennia zal zijn uitgeput. Het is gemakzucht om er nu een lans voor te breken in plaats van met meer lef duurzame energie in de markt te zetten. Als we het klimaatprobleem hebben kunnen oplossen, is de tijd gekomen om verstandig met kernenergie om te gaan en niet andersom.