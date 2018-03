‘Kaya is als schooljongen weggestuurd’

Het was een gesprek geweest, geen mededeling. Waarna Orhan Kaya zelf zijn conclusies had getrokken en „als een dief in de nacht” was vertrokken naar zijn vakantieadres in Turkije. Aldus de Rotterdamse PvdA-fractievoorzitter Peter van Heemst, gisteren tijdens het raadsdebat naar aanleiding van het tussentijdse vertrek van de GroenLinks-wethouder van participatie en cultuur.

Die lezing staat haaks op de bewering van Kaya, vorige maand in deze krant. Hij was „bruutweg aan de kant geschoven” door de voorman van de grootste coalitiepartij. „Walgelijke machtspolitiek”, aldus Kaya, wiens opvolger Rik Grashoff (47) gisteren officieel werd geïnstalleerd. De raad stemde in met diens verzoek de resterende achttien maanden in Delft te blijven wonen.

Kaya’s vertrek heeft de politieke verhoudingen in Rotterdam op scherp gezet, zoveel werd gisteren duidelijk. De oppositie weigerde de officiële lezing te geloven dat Kaya was opgestapt omdat hij te weinig vertrouwen van de coalitiepartijen zou hebben ervaren. Dat stelde zijn partij in een persverklaring. „Kaya is als een schooljongen weggestuurd”, stelde SP-fractievoorzitter Theo Cornelissen. Volgens Marco Pastors van de grootste oppositiepartij, Leefbaar Rotterdam, is Van Heemst uitgegroeid tot „het symbool van de achterkamertjespolitiek die kiezers zo verafschuwen”.