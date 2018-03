Jeugdzorg krijgt ruim 180 mln voor inkorten wachtlijst

Den Haag, 5 sept. De provincies investeren 94 miljoen euro extra om de wachtlijsten in de jeugdzorg te bestrijden. Dat hebben ze gisteren bekendgemaakt. Minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, CU) legt daar 89 miljoen euro bij omdat hij wil dat de wachtlijsten eind 2009 zijn opgelost. In 2007 legde hij al 56 miljoen euro bij om de wachtlijsten te verkorten. Naar verwachting kunnen er met het nieuwe geld circa 10.000 jongeren per jaar meer worden geholpen. In 2007 waren 29.000 kinderen door de rechter (voorlopig of langdurig) onder toezicht gesteld van jeugdzorg. Het afgelopen anderhalf jaar is de groep kinderen die langer dan twee maanden moet wachten op hulp van jeugdzorg gegroeid tot bijna 4.000.