Internet Weblog van de dag

Stelletje apen. Olga van Ditzhuijzen blogt vanaf het Festival van Fotojournalistiek in Perpignan. „De foto van de dode berggorilla die op staken door het oerwoud wordt gedragen is misschien het meest tentoongestelde beeld in Perpignan. Het is onderdeel van de World Press-expositie, van een Canon-expositie en hoort bij de serie over houtskoolhandelaars in Congo.

„De berggorilla wordt met uitsterven bedreigd”, zo begint de begeleidende tekst op de tentoonstelling van Brent Stirton. Eén blik op de muur met apenfoto’s en het is de bezoeker wel duidelijk: de apen worden natuurlijk door lokale stropers opgejaagd, gevangen en hun handen en hoofd worden afgehakt en als medicijnen verkocht. [...] Nee dus. De reuzenaap op deze foto is gedood door, zeg maar, de plaatselijke houtskoolmaffia die een punt wilde maken. Het Virunga National Park in Congo wordt streng bewaakt. Het is de bedoeling dat het een natuurpark blijft, dat de gorilla’s er rustig kunnen blijven wonen en dat de bomen niet allemaal gekapt worden om houtskool van te maken. Om duidelijk te maken dat de boswachters heus niet alle macht hebben, heeft een groep rebellen acht gorilla’s vermoord. En de dragers op de foto? Dat zijn rouwende dorpelingen, die hun favoriete mannetjesgorilla naar een begraafplaats brengen.

