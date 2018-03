... inhoud der politiek

Soms zou een mens willen dat vervroegde presidentsverkiezingen ook in de VS mogelijk waren. Sinds Bush in november 2006 de verkiezingen voor het Congres verloor, is hij dagelijks machtelozer. Hoe eerder er weer een mandataris in het Witte Huis resideert, hoe beter. Feit is echter dat dit moment nog vierenhalve maand op zich laat wachten.

Pas na de inauguratie van 20 januari 2009 kan de nieuwe president zich dus op de boedel storten. Waartoe dat zal leiden, is onbekend. Het beleid van zowel McCain als Obama moet zich nog uitkristalliseren. Tactische motieven zijn daarbij factoren. De hoofdlijnen zijn niettemin zichtbaar. Beiden zijn atypisch. McCain is een non-conformist die het conflict niet uit de weg gaat. Obama zoekt juist consensus.

Dat raakt natuurlijk in de eerste plaats de Amerikaanse kiezers. Maar de bondgenoten blijven niet buiten schot. Voor Europa is het beeld vooralsnog gemengd en gecompliceerd.

Het buitenlandse beleid dat McCain voorstaat, oogt als een voortzetting van de unilaterale politiek van Bush. China, Rusland en Iran hoeven niet op handreikingen te rekenen. Als het gaat om Rusland, was McCain al een havik toen Bush nog sprak over „mijn vriend Vladimir Poetin”. Hoewel McCain die onverzoenlijkheid in mei afzwakte en Moskou opriep tot hernieuwde nucleaire ontwapeningsonderhandelingen, kan hij daarop niet voortborduren nu Rusland in de Kaukasus tekeergaat. Dat roept spanningen op met Europa, dat de polarisatie juist tracht te vermijden. De koers die Obama lijkt te willen uitzetten, spoort daarentegen beter met het Europese verlangen naar meer multilaterale samenwerking en dialoog.

Het economisch beleid van beiden roept louter paradoxen op. McCain is een pleitbezorger van vrijhandel. Ook Europa heeft daar belang bij. Obama lijkt wat meer protectionistisch. Dat kan ertoe leiden dat de eurozone de prijs moet betalen voor het eventuele economisch herstel in de VS.

Intussen hebben ze allebei te maken met een desolate schatkist. Onduidelijk is hoe McCain het begrotingstekort van bijna 500 miljard dollar te lijf wil gaan zonder lastenverhogingen en met voortdurende militaire inspanningen. Hetzelfde geldt voor Obama, die plannen heeft voor een belastinghervorming ten gunste van de middengroepen en een zorgverzekering voor alle Amerikanen. Hoe ‘country first’ zal worden betaald, is dan ook net zo ongewis als de vraag hoe de ‘change’ wordt gefinancierd.

Desalniettemin. Nu de machtsverhoudingen in de wereld verschuiven richting het Oosten, de politieke spanningen daardoor toenemen en de economische vooruitzichten in het Westen intussen mager zijn, is het begrijpelijk dat er in de VS wordt gehunkerd naar verandering. Maar zonder rationaliteit blijft dat verlangen een kwestie van regen en drup.

De komende maanden moet blijken of een combinatie tot bevlogen redelijkheid mogelijk is. Want dat zou ‘the best of both worlds’ zijn. Nuchterheid blijft intussen geboden. Het beste van twee werelden bestaat immers bijna nooit.