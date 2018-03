Ingrid Bergman gek gepest door haar man

Gaslight

Regie: George Cukor

€ 12,99

Er zijn weinig films waarbij de neiging opkomt om naar het scherm te roepen, maar George Cukors Gaslight uit 1944 is er zeker een van. Ingrid Bergman kreeg haar eerste Oscar voor haar vertolking van een vrouw die door de psychologische terreur van haar echtgenoot langzaam gek wordt. De film heeft een paar zwakke momenten – zoals een veel te snelle ontknoping na twee uur zorgvuldig opgebouwde spanning – maar het claustrofobisch effect ervan is magnifiek. Dat komt doordat de vrouw niets kan inbrengen tegen haar man, en doordat de hele film zich geheel afspeelt in de kamers van een statig Victoriaans huis aan Thornton Square. In de paar momenten bij de voordeur ontneemt de Londense mist het zicht op de buitenwereld.

Een ‘surrealistisch sm-kammerspiel’ is de film ook wel genoemd. Cukor liet hiermee pas echt zien waartoe Bergman in staat was en dat bleef niet onopgemerkt. De Italiaanse neorealist Roberto Rossellini zou haar kwaliteiten als lijdend voorwerp vijf jaar later in Stromboli nog verder uitbuiten.