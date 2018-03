Ik kan zingen omdat ik schrijf

Tjeerd Bomhof (30) is zanger van de Amsterdamse band Voicst. Hij maakte samen met Sven Woodside (basgitaar) en Joppe Molenaar (drums), twee goed ontvangen cd’s waarvan de laatste, A Tale Of Two Devils, afgelopen winter verscheen. Ze spelen opwindende rockliedjes, waar meer vernuft en gelaagdheid in schuilgaat, dan je in eerste instantie hoort. Voicst staat bovendien bekend om hun gedreven optredens: of het nu is voor een popcornbakker en twee man publiek in een zaaltje ergens in Amerika, of in het voorprogramma van Kane voor 30.000 mensen in de Kuip. Even leek het ongeluk Tjeerd Bomhof te volgen maar met de komst van gitariste Elle Bandita wordt er weer veel opgetreden.

Je hebt een rampzalige zomer gehad.

„Ja, eerst viel Sven van een tak en brak zijn rug. Daarna reed ik bellend tegen een boom en brak mijn elleboog. De timing was slecht; drie dagen voordat we als voorprogramma van Kane in De Kuip zouden spelen. We hebben gelukkig Elle Bandita gevonden die razendsnel mijn partijen heeft ingestudeerd. Toch heeft het ongeluk me goed gedaan. Doordat ik mijn gitaar uit handen moest geven, besefte ik dat het heel fijn is om uitsluitend te zingen. Ik was gewend live twee dingen tegelijk te doen: zingen en gitaar spelen. Nu kom ik erachter dat je stem al een instrument op zichzelf is. Ik heb meer adem over.”

Hoe uit zich dat?

„Het betekent ook meer vrijheid. Bij onze muziek voel ik veel beweging, daar kan ik nu uiting aan geven door heen en weer te lopen, te dansen of springen. Als je ondertussen ook gitaar moet spelen, lukt dat niet. Daarom zoeken we nu een vaste nieuwe gitarist, voor bij de concerten.”

Staat gitaarspelen voor jou dan niet meer op de eerste plaats?

„Ik kreeg een gitaar toen ik negen was. Ik wist meteen ‘dit is iets wat ik niet eerder heb meegemaakt’. Het lukte me niet om de liedjes te spelen die ik opkreeg. Ik ging meteen eigen liedjes maken. Vanaf mijn elfde zat ik in bandjes. Ik wist toen dat ik iets met muziek wilde, omdat ik erachter kwam dat ik gevoel in muziek kon omzetten, in tekst, in sfeer. Dat was de grootste ontdekking.”

Daar ga je je nu weer op toeleggen?

„Ik zie mezelf vooral als liedjesschrijver. De eerste nummers die ik als kind schreef waren heel melancholisch. En ik schreef veel. Dat is nog steeds zo: ik heb allerlei ideeën, waarvan ik lang niet alles uitwerk. In mijn telefoon zit een hele lading losse zinnen, titels, fragmenten waar ooit nog een liedje uit moet komen.”

Ontstaan de nummers van Voicst ook vanuit melancholie?

„Ja. Misschien merk je het minder, omdat we met Voicst zo veel energie in de uitvoering leggen, daardoor zit het meestal op de grens van melancholie en levenslust. Maar als je de nummers akoestisch speelt, hoor je het. Onze tweede cd kwam voort uit een somber gevoel. Maar door het schrijven, door bezig te zijn met dat waar je melancholisch over bent, krijg ik een gevoel van voldoening. Zo kom ik er persoonlijk ook verder mee. Want het oorspronkelijke gevoel krijgt dan meer lagen en nuances.”

Wil je een voorbeeld daarvan geven?

Luister maar naar de cd...

Wat is de betekenis van alle show en verkleedpartijen tijdens de optredens?

„We zijn creatief gezien gegroeid, we zijn inderdaad theatraler geworden. Iemand zei: ik heb een roze konijnenpak gekocht. Dan probeer ik graag iets uit, dus ik heb dat pak aangetrokken op de UIT-markt en bij een paar andere optredens. Toen bedachten we: hoe zou het zijn om in een rubberbootje op het publiek te gaan crowdsurfen? Dat bleek leuk te zijn. Inmiddels hebben we de hele opblaasafdeling van Toys ‘R’ Us afgewerkt: orca’s, ballen, bootjes, en zwemvliezen en duikbrillen. We vinden het grappig om in zilveren jurken op het podium te staan, maar het is geen noodzaak. De muziek kan ook voor zichzelf spreken.

Jullie hebben het afgelopen half jaar 125 keer opgetreden. Geeft dat elke keer weer die voldoening?

„Een maand voordat onze tweede cd uitkwam, en de concerten zouden losbarsten, reisden we terug uit Japan, waar we een korte tour hadden gedaan. Ik zat in het vliegtuig en dacht na over wat me te wachten stond. Op dat moment realiseerde ik me dat creëren voor mij het belangrijkste is. Daar word ik gelukkig van. Optreden geeft mij niet zo veel voldoening als schrijven. Ik heb toen heel bewust besloten dat het creëren tijdens die concertperiode door moest gaan. Zo maak ik nu ook nummers voor anderen, voor Anouk, voor een rapper. De afgelopen week heb ik liedjes geschreven met Roos, van Roosbief. Dankzij dat werken sta ik vandaag met plezier op te treden. Als ik me de afgelopen week alleen maar had beziggehouden met regeldingen en in de kroeg hangen, was ik nu ontevreden geweest. Die kant ken ik zeker ook: alleen maar doorrazen en verder niet nadenken. Zo ging het ten tijde van de vorige cd.”

Het lijkt dat alles om muziek draait.

„In de periode dat ik zelf veel speel, ga ik minder naar concerten; en als ik veel schrijf, draai ik niet veel cd’s. Ik hou ook van stilte.”

En waarvan nog meer?

„Van wandelen in de Waterleidingduinen, liefst ’s ochtends vroeg. Maar dat komt er niet vaak van. Hardlopen in het Vondelpark, lezen. Ik hou van lekker eten, en van koken, bij tijden. Ik kijk graag documentaires, die doen me vaak meer dan fictiefilms, waarschijnlijk omdat je weet dat het echt is. Muziek hoort niet per se bij ontspanning. Als muzikant maak ik meer uren dan iemand met een gewone baan. Maar het mooie is dat ik veel vrijheid heb bij de invulling ervan. Als ik ’s ochtends in bed lig met mijn laptop en een kop koffie, ben ik ook aan het werk.”

Heb je tijd voor vrienden?

„Dat wisselt. Er zijn een paar mensen die ik overal tussendoor blijf zien. Maar in een tijd als deze ben ik op zaterdag en zondag, als andere mensen vrij zijn, altijd weg. Op maandagochtend bel ik op ‘wat zullen we gaan doen’, maar dan zijn zij bezig. Door het optreden en reizen kom ik veel nieuwe mensen tegen. Ik heb vrienden bij andere bands, en bij de crews. Mijn bandleden zijn ook mijn vrienden, of eigenlijk meer familie. Het vervelende is dat je elkaar zo veel ziet dat je bepaalde patronen krijgt. Maar het goede is dat je dan ook weet dat het na mindere momenten altijd weer goed komt. Dat is in dit werk ook heel belangrijk.”

En het draagt bij aan jullie succes?

„Zakelijk succes staat voor ons niet op de eerste plaats. Voor Joppe, Sven en mij is het ’t belangrijkst dat we op onze eigen manier de dingen kunnen doen. Als wij kunnen doorgaan met onze muziek, en alles in eigen hand kunnen houden, hebben wij het gevoel dat we succes hebben. Wat niet wil zeggen dat we niet geïnteresseerd zijn in de andere kant. Onze mensen moeten ook betaald worden, namelijk.”

