`Hoger bod EDF op British Energy`

Parijs, 5 sept. De Britse stroomproducent British Energy komt mogelijk toch in handen van het Franse energiebedrijf Electricité de France (EDF). Na de afwijzing van een bod van ruim 12 miljard pond (bijna 16 miljard euro) door British Energy-aandeelhouders vorige maand, is EDF bereid meer op tafel te leggen. De verhoging zou afhankelijk zijn van toekomstige prestaties. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times vandaag. Volgens de krant zijn er vruchtbare gesprekken geweest tussen EDF en enkele grootaandeelhouders van British Energy, waaronder Invesco Perpetual dat 15 procent van de aandelen in handen heeft.