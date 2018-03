H.N. Werkman of de kunst van het vet inrollen

Mieke van der Wal, Frans Blom en Willem van Koppen (red.): H.N. Werkman, Brieven rond De Blauwe Schuit (1940-1945). SUN, 2 delen, 1150 blz., € 95,–

De Groninger drukker Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945) is beroemd om zijn ‘druksels’. Met zijn tijdschrift The Next Call in de jaren 1923-1926 waarin Werkman typografie en beeld tot een geheel smeedde, vond hij kortstondig aansluiting bij de internationale avant-garde. Maar met het werk dat hij tijdens de oorlog voor de clandestiene uitgeverij De Blauwe Schuit vervaardigde, vond hij zijn unieke vorm.

Net als bij The Next Call drukte hij de onderdelen van De Blauwe Schuit-uitgaven een voor een, zodat hij de mogelijkheid kreeg in elke fase te variëren in inktsoort, dikte van de inktlaag, papier – scheursels soms – en het materiaal waarmee gedrukt werd. Bij dat laatste maakte hij inventief gebruik van houtblokken, lettermateriaal of inktrollen, waarvan desgewenst alle onderdelen en alle zijden benut konden worden.

De brieven die Werkman tijdens de oorlogsperiode schreef en die in verschillende openbare en particuliere collecties bewaard zijn gebleven, zijn nu in twee dikke delen uitgegeven. Werkman was geen begenadigd briefschrijver zoals Vincent van Gogh, maar de inhoud van zijn brieven maakt dat gemis meer dan goed. Er wordt in de brieven veel gesproken over de oorlog en de moeilijkheden die daarmee gepaard gaan, maar de hoofdmoot van de 506 brieven gaat over De Blauwe Schuit, die alleen al belangrijk is door de uitgave van teksten van schrijvers als Simon Vestdijk of Martinus Nijhoff.

Het hoogtepunt binnen het veertig uitgaafjes omvattende fonds is echter toch wel Chassidische legenden, twee suites van tien bladen elk bij teksten van de theoloog Martin Buber. De suites verschenen in 1942 en 1943 na een langdurig en bewerkelijk scheppingsproces in een oplage van slechts 20 exemplaren .

Werkmans brieven bieden veel inzicht in zijn werkwijze bij deze en andere uitgaven. Aan August Henkels beschreef Werkman begin 1941: ‘Soms is het noodig zwaar te drukken, soms heel licht; soms wordt de eene helft van het blok vet ingerold de andere helft schraal, ook wordt door eerst op een stuk papier de eerste laag verf af te drukken een lichte tint gekregen die dan op het origineel afgedrukt wordt, een andere keer druk ik de eerste druk van het papier weer op het origineel af.’ En: ‘Het opbrengen van de verf geschiedt steeds door middel van een werktuig of van een stuk materiaal, nooit met penseel of teekenstift.’

De huidige editie omvat vijf correspondenties: die met twee oprichters van De Blauwe Schuit (August Henkels en Ate Zuithoff), fotograaf Paul Guermonprez, museumdirecteur Willem Sandberg en bibliofiel Bastiaan Kist. De keuze voor deze vijf is gemaakt omdat ook een deel van de tegenbrieven bewaard is gebleven. Dit is een nogal wankel criterium. De beperking tot de brieven rond De Blauwe Schuit is goed verdedigbaar, maar waarom dan niet alle brieven uit de periode 1940-1945 gepubliceerd? Dit selectiecriterium klemt des te meer omdat er ook geen inzicht wordt gegeven in de omvang van het totale corpus aan brieven van Werkman. Zodat de lezer in het duister tast welk gedeelte is opgenomen en welk gedeelte is weggelaten.

De inleiding op de editie is wat slordig en bevat een aantal essentiële fouten en omissies. Zo wordt ten onrechte beweerd dat drukkers geen lid hoefden te worden van de Kultuurkamer en wordt wel heel luchtig heen gestapt over de merkwaardige bijzonderheid dat Henkels in het gijzelaarskamp Sint-Michielsgestel onbelemmerd met Werkman kon corresponderen over diens uitgaven. En er is nauwelijks aandacht voor de plek die Werkman binnen het geheel van het clandestiene uitgeversveld innam. Je zou er in een inleiding, die toch de context voor de brieven moet leveren, graag meer over lezen.

Maar, en daar gaat het om, de fraai geïllustreerde editie zelf maakt alles goed: die is meer dan voortreffelijk en is van kundige annotaties voorzien. En wat meer is, er zijn op handige wijze in de witmarge verwijzingen geplaatst naar de oeuvrecatalogus van Werkman en er is een uitstekend werk- en namenregister. Dat maakt deze goed toegankelijke editie tot een onmisbare uitgave voor wie zich bezighoudt met Werkman of met het drukken in het algemeen in deze belaste periode.