Hier strak asfalt, daar een zandweg vol landmijnen

De voorlampen van de combibus wijzen dan weer op de bomen, dan weer op het zand onder ons. De nacht valt snel over het karrenspoor naar Kuito, en dat is misschien maar beter ook. De slaap sust het gepieker over de betekenis van de woorden van het hoofd van de organisatie die in deze provincie verantwoordelijk is voor het ruimen van de landmijnen. De weg naar het oosten, naar Kuito en dan Luena, beschreef hij als „low-risk”.

Een groene lijn op de kaart in zijn kantoor met airconditioning in Huambo was het. ‘Low-risk’. „Dat betekent dat we ons best hebben gedaan de weg veilig te maken, maar garanderen kunnen we niks. Blijf op het hoofdpad, kan ik u adviseren. Snijd de weg niet af.” De chauffeur van de combi-bus blijft niet op het hoofdpad. Hij snijdt de weg voortdurend af. Dan weer rijden we in de berm van de weg. Dan weer kiest hij een weg parallel aan de hoofdweg om een trage vrachtwagen te kunnen passeren. De chauffeur zal wel weten hoe veilig ‘low-risk’ is. De chauffeur zal deze weg wel vaker hebben gereden. De chauffeur zal zijn leven ook wel lief zijn. Maar dat zou je ook denken van de boeren die ondanks de rode borden „Perigo Minas!!” (Gevaar mijnen!) langs de berm van de weg, staan te hakken in de modder verderop.

De parlementsverkiezingen in Angola vandaag worden gehouden met naar schatting nog 640.000 landmijnen in de grond. Voor wat schattingen waard zijn. In sommige oorlogen maken legers kaarten van de mijnenvelden voor de dag dat het weer vrede wordt. Niet in Angola. De rebellen van Unita die met name in de laatste jaren voor het einde van de oorlog in 2002 krap bij kas zaten, legden er gemiddeld één per iedere 55 vierkante kilometer. Niemand weet waar precies.

In het kantoor in Huambo van de Halo Trust, een ngo die zich gespecialiseerd heeft in het verwijderen van landmijnen, was de Nederlandse vlag van de muur getrokken. „Niks persoonlijks”, zei de coördinator daar, „maar uw regering heeft na jarenlange steun het geld voor onze operaties ingetrokken.” Een medewerker van de Nederlandse ambassade in Luanda bevestigt dat. Angola staat niet langer op de „prioriteitenlijst”, legde hij uit. Afghanistan wel. Zoals het gaat met donorhulp, vaak even tijdelijk als de media-aandacht.

De laatste keer dat de televisiecamera’s van de internationale netwerken op Angola gericht stonden was in 1997, toen prinses Diana er door een mijnenveld liep. Bovendien zal de economie van Angola dit jaar met 21 procent groeien, dankzij de olie. Daarmee is Angola een land dat zijn eigen problemen zou moeten kunnen oplossen. Maar het ruimen van mijnen staat ook niet op de „prioriteitenlijst” van de MPLA-regering, zeggen de mijnenruimers. De kiezers van de MPLA wonen in de stad, niet hier op de weg van Huambo naar Kuito waar de vlag van Unita nog boven de lemen huizen wappert.

Alleen de verroeste wrakken van oude tanks verraden hier nog de gebeurtenissen van de voorbije burgeroorlog. Het treinspoor reist kilometers lang met ons mee aan het rechterraam, Chinese en Angolese baanwerkers leggen met gekromde ruggen nieuw ijzer en hout, met hun omgekeerde strohoeden als enige bescherming tegen de zon. Vorige maand kwam een Chinese baanwerker nog om het leven toen hij op een mijn stapte.

Al met al hebben de verkiezingen de Angolese regering nog tot meer actie gedwongen dan alle strenge rapporten van mensenrechtenorganisaties en buitenlandse donoren in de afgelopen jaren bij elkaar. Een groot deel van de opbrengst van de verkoop van diamanten en olie verdwijnt nog steeds op de bankrekeningen van de naar schatting honderd invloedrijkste families van Angola, maar niet alles. Je kunt nu in acht uur tijd van de hoofdstad Luanda in het noorden naar Huambo op het centraal plateau rijden, zeggen ze. En zelfs hier op de weg naar Kuito liggen nu soms kilometers lange strepen asfalt die dan, zonder reden en zonder uitleg, weer verzanden in dezelfde hobbelende weg.

Een bromfietser vergist zich in die overgang en tuimelt met huiveringwekkende vaart voorover in een greppel. De knipperlichten en het spatbord ketsen kapot op de stenen. „Ik kom uit Benguela”, stamelt de chauffeur, terwijl zijn pezen zichtbaar zijn onder het geschaafde vel van zijn rechterhand. De aardappelen achter op zijn bagagedrager die zeshonderd kilometer westwaarts zijn geoogst, zijn het optimistische bewijs dat Angola aan de vooravond van de verkiezingen weer reisvaardig is.

De aankomst in Kuito brengt maar even opluchting. De stad is bij lange na niet zo ver hersteld als Huambo. Hier staan meer karkassen dan huizen, hele appartementengebouwen zijn ingezakt onder het geweld van bommen en mortieren. „Je kunt niet verder naar het oosten hier”, zegt de chauffeur van de combibus, die zijn veertien passagiers en vier kippen aan het lossen is. „De bruggen tussen Chindumba en Cuemba zijn nog niet gerepareerd.” En zelfs als je de rivier zou oversteken, wachten daarna de landmijnen: „high risk.”

Er is maar één manier om voorbij Cuemba te geraken. Volg de stembiljetten. Een Portugees bedrijf vliegt hier met Zuid-Afrikaanse piloten het materiaal naar de stembureaus, is het verhaal in het enige hotel in Kuito. Maar als de helikopter de volgende ochtend warm staat te draaien op het voor handelsverkeer gesloten vliegveld, trekt een waarnemer uit Estland de deur dicht. „We willen geen pottenkijkers bij onze missie”, zegt ze door het open raam. „Ik moet ongestoord mijn werk kunnen doen. U moet weg gaan”, schreeuwt ze terwijl ze de piloot gebaart om op te stijgen. De wieken van de helikopter spuwen zand en stenen.

Op last van een waarnemer uit een van de jongste lidstaten van de Europese Unie, hier om toe te zien op het vrije en eerlijke verloop van de verkiezingen, vertrekt onze laatste kans om ten oosten van Kuito te komen.

