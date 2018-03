Het stinkt altijd in Akwedo

Van werken houden ze niet. Zeg maar gerust dat ze lui zijn. De handen uit de mouwen steken laten ze liever aan anderen over. Land verkopen en verzekeringen afsluiten, dat is het enige wat ze doen. Makkelijk geld verdienen, heet dat hier. L’argent facile.

De vooroordelen over de Ebrié, de oorspronkelijke bewoners van de plek waarop Abidjan is gebouwd, zijn legio. Maar iedereen is het erover eens dat ze ook hun goeie kanten hebben. De Ebrié zijn vriendelijk, ruimhartig en gastvrij.

Neem Abidjan, een van de grootste steden van West Afrika. Drie generaties geleden was het een stadje van niks, hooguit 200.000 inwoners. De Ebrié schonken de nieuwkomers het land waar ze om vroegen. Zolang ze zelf konden vissen in de lagune vonden ze alles best.

Een halve eeuw later, nu op de vruchtbare akkertjes van de voorouders een metropool van vier miljoen inwoners woekert, wordt die gulheid hevig betreurd. Nog het meest door de Ebrié in Akwedo, een dorp dat tegen de oostelijke rand van Abidjan aankleeft. „In grootmoeders tijd waren we helaas niet erg veeleisend”, zegt Marc Aguédé, die huurgeschillen beslecht op het secretariaat van de dorpsleiding. „We gaven de grond gewoon weg.”

Hier werd in 1965 de stadsvuilnisbelt gesticht. Die lag toen op ruim een kilometer afstand van de dorpskern. Het afval werd gestort in een afgrond op een braakliggend terrein. Maar de ravijnen zijn heuvels geworden en de vuilnisbelt is zover richting dorp gekropen, dat alleen een asfaltweg de twee nog scheidt. Over die weg denderen dag en nacht vrachtwagens vol rottend afval. De vrachtwagens worden op de top van de vuilnishoop onthaald door een kluwen haveloze kinderen en volwassenen die zich met pikhaken op de smurrie storten. De troep van een miljoenenstad ligt over 160 hectare verspreid.

Rond waaiende slierten plastic, een stoffige, onwelriekende atmosfeer en een lage gemiddelde levensverwachting van de mannelijke bevolking zijn Akwedo’s deel. De bedrijven die de vuilnisbelt exploiteren, geven regelmatig een bijdrage aan traditionele dorpsfeesten. Dat gebeurt op vrijwillige basis, zegt Aguédé. „Ons is door de jaren heen van alles beloofd, maar we zijn nooit gecompenseerd voor de overlast.” Je went er natuurlijk aan. „Mijn kinderen weten niet beter.” Wanneer ze het over de stortplaats hebben, gebruiken de dorpsbewoners het woord ‘smerigheid’. Als in: ‘Het is druk op het terrasje tegenover de smerigheid’.

Het centrum van Akwedo is keurig. Twee mooie, goed in de verf zittende kerken. Lage huisjes met houten luiken voor de ramen. Een smetteloze hoofdstraat van puntgaaf cement. Een zanderige verzamelplek voor minibussen die wordt aangeduid als ‘het station’. Een paar kruideniers en een winkel met huishoudelijke artikelen. Een gemoedelijke sfeer. Maar zelfs als je met de rug naar de vuilnisbelt staat, waan je je niet op het platteland.

Akwedo staat op het punt door de stad te worden opgeslokt. Na de betonnen barrières die de oostelijke stadsgrens markeren slingert een weg vol kuilen zich omhoog langs heuvels waaruit de ene na de andere villa in aanbouw oprijst. Vanuit het westen naderen de blokkendozen voor de betere middenklasse. Het is moeilijk te zeggen waar de stad ophoudt en het dorp begint.

De oprukkende stad duwt de grondprijzen omhoog, vuilnisbelt of geen vuilnisbelt. Een terrein levert al snel acht- tot tienduizend euro op, vergeleken met drieduizend euro vroeger. De jongere generatie verkoopt het land zonder scrupules, ze heeft geld nodig, er is weinig werk. Zo werken de Ebrié zelf de teloorgang in de hand van datgene waar ze hun gezag en autonomie aan ontlenen: hun grond.

„Vroeger leefden we van visserij en landbouw”, vertelt Aguédé. „Nu verkopen we grond en verhuren we huizen. We zijn inderdaad geen arbeiders, om dat woord maar even te gebruiken. De meeste Ebrié hebben een huisbaas in de familie of een baan in de stad.”

Het dorpshoofd was universitair docent scheikunde voordat hij zijn voorganger verving. Die werd vorig jaar weggejaagd door de vereniging van dorpsjongeren op verdenking van corruptie. „De stad staat voor de deur, maar ons dorp bestaat nog steeds.”

De wet wordt op traditionele wijze gehandhaafd. Dorpsbewoners die met elkaar op de vuist gaan, krijgen elk een boete van 300 euro opgelegd. Vloeit er bloed, dan komt daar een koe bovenop. Wie niet betaalt of weigert door de knieën te gaan, wordt zonder pardon het dorp uitgezet.

In Akwedo wonen niet alleen Ebrié. Bijna een derde van de bevolking is allochtoon. In immigratieland Ivoorkust kijkt niemand daarvan op. En veel allochtonen profiteren wèl van de vuilnisbelt. Dichtbij de ingang hebben immigranten uit Burkina Faso een rij krotten opgetrokken waar ze de opbrengst van de dag sorteren. Plastic flessen, platgetrapte bier- en sardineblikjes, zakken vol oude, ogenschijnlijk waardeloze plastic zakjes.

François leerde het vak van zijn broer. Tien jaar geleden kwam hij naar Ivoorkust. Aan de muur van zijn onderkomen, zwart uitgeslagen van het vocht, hangen de pikhaken waarmee hij verse ladingen stadsvuil doorzoekt. Meestal overdag, maar ook ’s nachts, want op de stortplaats gaat het werk 24 uur per dag door. Op zijn rubberlaarzen stapt hij achter de vrachtwagens aan. Samen met een honderdtal andere freelance vuilsorteerders die tot hun knieën in het stinkende afval staan. Soms met baby en al op de rug. Werk dat zo smerig is dat het rillingen over de rug doet lopen.

François is echter dik tevreden. De zaken gaan goed. Plastic doet 100 francs (15 eurocent) per kilo. De prijs van ijzer is verviervoudigd tot minstens 60 francs (9 eurocent) per kilo. Uit de stad komen Libanezen die alles wat gesmolten kan worden, opkopen voor hun fabrieken. François kan er van leven: hij verdient tussen de 45 en 60 euro per maand.

Hoofdschuddend en met een licht afgrijzen kijken de andere inwoners naar de vuilsorteerders. Het zijn niet allemaal buitenlanders. Velen van hen zijn Ivorianen die uit andere wijken van de stad komen om hier een inkomen bijeen te schrapen. Hoe ongezond het is wat ze doen, moet nog onderzocht worden.

„Tja”, peinst Michel Danho, ook werkzaam bij de dorpsleiding en familie van het dorpshoofd. „Als ze ziek worden, gaan ze altijd heel snel dood.” Zelf heeft hij vaak last van zijn luchtwegen, zegt hij ongevraagd. Collega Marc Aguédé valt hem bij. Vliegen en muggen zijn een plaag. Tyfuskoorts heeft flink wat inwoners geveld. „We worden hier niet oud. We hebben één bejaarde in het dorp, een man van tachtig. Het sterftecijfer is hoog.” Samen rekenen ze uit hoeveel vijftigers van hun generatie – de gemeenschap van Ebrié is georganiseerd naar groepen leeftijdsgenoten – nog in leven zijn. Het blijkt minder dan de helft.

Op braakliggende delen van de vuilnisbelt telen arme allochtonen bananen, tomaten en maniok. Het gebruik van de grond is gratis. Eten Danho en Aguédé de groenten die op ‘de smerigheid’ groeit? De mannen van de dorpsleiding barsten in lachen uit. „We kijken wel uit! Dat gaat allemaal naar de stad, naar de markt. En er wordt niet bij gezegd dat het van Akwedo komt, dus je bent gewaarschuwd.”

Toch heeft de vuilnisbelt de dorpsbewoners ook iets goeds opgeleverd. Maar daar ging een hoop ellende aan vooraf. In 2006 werd Akwedo wereldnieuws omdat op de vuilnisbelt giftig afval werd aangetroffen. Het zwarte slijk was aan boord van het schip Probo Koala van Amsterdam naar Ivoorkust gevaren om daar bij nacht en ontij te worden gedumpt. Minstens tien Ivorianen overleden na inademing van giftige dampen. De wereldwijde verontwaardiging over het gifschandaal gaf de dorpelingen van Akwedo een belangrijk pressiemiddel. Ze metselden de toegangsweg dicht en lieten het afval opstapelen in de straten van Abidjan.

De regering deed daarop vele beloftes, onder andere de toezegging dat de stortplaats na jaren gesteggel eindelijk verplaatst zou worden. Toen dat vorig jaar nog niet was gebeurd, sloot een knokploeg jongeren opnieuw het dorp af. In oktober 2007 vaardigde president Gbagbo een decreet uit waarin staat dat Akwedo over maximaal 30 maanden dichtgaat. Sindsdien betaalt de overheid ook vijfduizend euro per maand als compensatie voor de overlast.

Het dorp kreeg een kraamkliniek. De toegangsweg werd geasfalteerd en de hoofdstraat geplaveid.

Waaraan die vijfduizend euro compensatie precies wordt besteed, is niet iedereen duidelijk. „Als er een hooggeplaatste persoon op bezoek komt, moeten we allemaal uitlopen om hem te verwelkomen”, zegt een buitenlander die in de onbestrate allochtonenwijk woont.

„Maar als er geld te verdelen valt, houden ze het voor zichzelf.” Hij haalt zijn schouders op. „Ach, wat wil je ook. Het dorpshoofd en zijn entourage moeten ook eten. Te lui om te werken, de Ebrié!”

