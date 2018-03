Als ik niet had geweten dat de nieuwe damesglossy Maria van de KRO was, had ik dat misschien niet eens opgemerkt. Maria heeft allemaal standaard glossy-elementen: een wervend artikel over Wende Snijders, een gezellig reisverslag over Rome en een verhaal van Jessica Durlacher over haar vader. Tot zover geen vuiltje aan de lucht.

Natuurlijk, het valt wel op dat er allerlei KRO-coryfeeën in het blad staan (Anita Witzier, die wordt omgeschreven als ‘meisje, minnares, bitch’, en Yvon Jaspers, die de rol van Daphne Deckers moet vervullen en vol zelfspot de wondere wereld van het opvoeden in een columnserie moet vatten – van die stukjes die altijd eindigen met een kind dat uit zijn poepluier eet en moeder die tóch maar dat glas Chocomel geeft, terwijl ze nog zó had gezegd dat het niet mocht, enfin, het genre ‘opvoeden is een gekke malle wereld en je kunt er maar beter om lachen’). Maar Anita en Yvon kom je wel vaker tegen, ook in atheïstische glossy’s.

Pas bij een pagina’s lange fotoserie over Maria (de heilige, dus), begint het op te vallen dat dit toch wel een beetje een ander soort glossy is. Maria, staat er trouwens in de Maria, ‘lijkt opnieuw ontdekt, en vooral jongeren raken in haar ban’. O ja? Dat wist ik niet. De Maria ziet trouwens wel meer trends die ik niet zie; zo staat er even verderop dat wecken helemaal terug is. Maria hip, wecken trendy; ik heb veel gemist.

De proef op de som was het artikel over seks: is de Maria meer een gewone glossy, of stiekem toch een ouderwets katholiek blaadje? Aanvankelijk begreep ik niets van het stuk, dat ‘Goddelijke seks’ heette. Dat kwam door zinnen als ‘Lust ontstaat pas in de mens: het gaat samen met bewustzijn, met kennis van goed en kwaad’. Na een heleboel van dit soort zinnen (‘Ook de islam worstelt met seks’) kwam de Maria to the point en voorspelde alweer een trend: Het Nieuwe Vrijen.

Het Nieuwe Vrijen, volgens de Maria, is: ‘een soort gezamenlijk mediteren; je denkt niet aan klaarkomen en fantaseert niet, maar voelt alleen maar wat er te voelen is’. Sorry, Maria, maar dat Nieuwe Vrijen is volgens mij the worst of both worlds. Er lijkt me weinig aan, én ik weet zeker dat de paus er tegen is.

Lees alle columns van Aaf nrcnext.nl/aaf