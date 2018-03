Het mooiste rood is afval

Rood komt niet voor op het menselijk lichaam. Dingen die rood worden genoemd zijn dat eigenlijk niet. Rood haar is oranje. Lippen zijn meestal roze. De huid van indianen, vroeger roodhuiden genoemd, is net zo min rood als Chinezen geel zijn.

Van binnen is er wel rood. Zelfs mensen met blauw bloed hebben het rood. Als het naar buiten komt, is het rood, zo rood als bloed. Maar het hoort binnen te blijven; aderlaten is al een tijdje uit de mode. Alleen bij vrouwen komt het elke maand naar buiten. Ze hoeven er niet gewond voor te raken; er komt geen geweld aan te pas.

Het is een van de helderste en felste kleuren die je kunt zien zonder dat er werk voor is verricht, zomaar in de vrije natuur, ook al zien de meeste vrouwen het enkel op de wc. Maar tegen een wit maandverband steekt het net zo mooi af als tegen sneeuw. Welke bloem is zo rood, welke zonsondergang? De brandweer heeft er verf voor nodig.

Verf wordt nu meestal gemaakt van chemische verbindingen, aangeduid met letters en cijfers die geen romantiek oproepen. Vroeger waren er dingen voor nodig, planten of een Mexicaans kevertje. Maar met bloed kan het ook. Diverse kunstenaars hebben met bloed geschilderd of gedrukt, diverse vrouwelijke kunstenaars met menstruatiebloed.

Schilderen met menstruatiebloed is tegenwoordig zelfs een therapeutische bezigheid geworden, leren diverse internetsites. Het gaat daar niet zozeer om het resultaat, maar om het proces, om het feit dat er met menstruatiebloed iets gedaan wordt dat positiever is dan het besmuikt in een afvalemmer te deponeren. In de meeste wc’s in openbare gelegenheden zijn er speciale prullenbakken voor.

Zo’n gebruik, bedoeld als nieuwe traditie, wordt meestal afgedaan als een uitwas van het feminisme, nog afschuwelijker dan de tuinbroek. Zo niet Vanessa Tiegs, een Amerikaanse balletdanseres die zich in het schilderen met menstruatiebloed specialiseerde om ongesteldheid een positiever imago te geven. Ze schilderde er abstracte doeken mee, maar ook mythische vogels. Op haar website worden veel praktische vragen gesteld. Vang je het bloed op, gebruik je een kwast of stop je gewoon je vinger in je vagina? En wat doe je tegen de geur als je het bloed in een potje bewaard?

De meeste schilderijen zijn niet veel soeps. Maar er is ook mooi werk geleverd, bijvoorbeeld door de Amerikaanse kunstenaar Jess von der Ahe. Zij gebruikt goud voor geel en haar eigen bloed voor rood, dat soms nog fel is, maar ook de andere gradaties van menstruatiebloed kent, van roestbruin tot bijna zwart. Die kleuren zijn vast ook allemaal chemisch te maken.

Het feit dat ze haar eigen bloed heeft gebruikt zal voor de een een gimmick zijn en voor de ander de kern van de zaak. De werken worden er in ieder geval ‘echter’ van, al is het moeilijk te beschrijven wat dat precies betekent.

De Indiase goeroe Deepak Chopra gaf onlangs in een Engelse zondagskrant een opmerkelijke definitie van echt die hier wel bruikbaar is: echt is wat kan sterven.

Het blijft hoe dan ook jammer dat die mooie kleur van het felste menstruatiebloed altijd in de prullenbak terecht komt. Bloemen worden in vazen gezet, zonsondergangen gefotografeerd. Het mooiste rood is afval.

Zou het ambachtelijk te produceren zijn en commercieel uit te baten? Volgens Vanessa Tiegs is menstruatiebloed makkelijk te fixeren. Dan zou het misschien ook op grotere schaal als verf te produceren zijn en commercieel uit te baten, te koop in de betere speciaalzaak. Geen ossenbloed maar vrouwenbloed, geen scharlaken of vermiljoen maar damesrood.