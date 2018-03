Een vijftienjarige Marokkaanse jongen wordt gestoken met een mes in Amsterdam Geuzenveld. Hij bloedt hevig. Als de ambulancebroeders arriveren, worden ze bedreigd door Marokkaanse jongens, vrienden en familie van het slachtoffer. „Als hij doodgaat maken wij jou ook dood.” Burgemeester Cohen van Amsterdam noemde het gisteren „een absolute schande”. Hij zei expliciet dat het bij geweld tegen ambulancebroeders vooral om Marokkaanse jongens gaat en dat hij het niet wil tolereren. Ahmet Marcouch, stadsdeelvoorzitter in Amsterdam-Slotervaart is het daar van harte mee eens. „Keihard afstraffen.”

Is dit typisch Marokkaans gedrag?

„Nou nee, het is gedrag van barbaren. Het komt ook bij autochtone Nederlanders voor. Denk maar aan de incidenten rond Oud en Nieuw waarbij autochtone jongens hulpverleners het werken onmogelijk maakten. Het gaat om mensen die een hekel hebben aan de staat. Dus hebben ze een hekel aan iedereen die die staat vertegenwoordigt. Of het nu een hulpverlener of een politieman is, ze hebben geen enkel respect voor professionals. Probleemjongetjes van Marokkaanse afkomst hebben dat vijandige staatsbeeld vaker.”

Ze hebben niet door dat hulpverleners komen helpen?

„Ze voelen zich snel gediscrimineerd. Zij, de Marokkanen, zijn weer het slachtoffer. Eén verkeerd geïnterpreteerde blik van een hulpverlener kan reden zijn om te ontvlammen.”

Dus het is een algemene houding, niet de hectiek van het moment?

„Iemand die een ambulance belt, is vaak in paniek. Je moet kort en helder uitleggen wat er aan de hand is en waar de ambulance heen moet, en deze jongens zijn daar niet altijd toe in staat. Ze vinden het lastig helder te communiceren. En dan duurt het wachten op de ambulance heel lang. Uit paniek en onmacht willen ze dan wel eens agressief reageren. Maar geweld is niet te tolereren.”

Toch kwamen in de regio Amsterdam de laatste twee jaar honderden van zulke zaken voor de rechter.

„Te lang heerste de cultuur dat je daar maar tegen moet kunnen als ambulancebroeder, of politieman. Deze Marokkaanse jongetjes hebben geen respect voor hulpverleners die aardig zijn. Dat hebben ze eerder voor iemand met een botte en autoritaire houding. We moeten niets meer tolereren. Burgemeester Cohen zei: blijf met je poten van onze mensen af. Daar ben ik het helemaal mee eens.”

Het blijft heel destructief om een hulpverlener het werk te belemmeren, al vind je hem soft.

„Hulpverleners komen en hebben haast. Ze gaan heel routinematig aan het werk, behandelen het lichaam alsof het een pop is. Althans, zo ziet dat er voor omstanders uit. Er is geen tijd voor uitleg. Opgefokt als ze zijn, worden ze agressief. Niet te accepteren.”

