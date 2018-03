Het herenleed van twee Hollandse Beckett-figuren

Remco Campert: Het avontuur van Iks & Ei. De Bezige Bij, 93 blz. € 13,90.

Ze heten Iks en Ei, en ze zijn net zo gemiddeld en inwisselbaar als hun namen suggereren. Iks is een ‘beginnend ondernemer met een gebrek aan startkapitaal’, Ei bedient de papierversnipperaar op een administratiekantoor. Ze wonen samen op een te kleine kamer, ze hunkeren naar een eeneiige tweeling (Zus en Zo) die ze niet aan zich kunnen binden, en ze besluiten op een dag om het avontuur te gaan zoeken.

Geen eenvoudige opgaaf voor twee wereldvreemde mannetjes, van wie een zich het avontuur voorstelt ‘als een rechthoekig stuk beton van vier meter hoog een één meter tachtig breed’. Na onder meer een ontmoeting met een bakkersmeisje, een picknick in het park, een kopje thee in een zeemanscafé en een opening van een kunsttentoonstelling hebben ze het nog niet gevonden. ‘Was dit een welbestede dag? vraagt Iks zich af. Ja, meent hij het ene moment, nee, het volgende.’

Je zou gemakkelijk kunnen denken dat Remco Camperts Avontuur van Iks & Ei het nieuwe kinderboek is van de alleskunner die met Kinderverhalen en Oom Boos-Kusje en de kinderen enkele klassiekers uit het genre op zijn naam heeft staan. Maar schijn bedriegt; het bescheiden boekje heeft weinig verhalende kracht, is doordrenkt van weemoed en verlangen en ademt de sfeer van het legendarische VPRO-televisieprogramma Herenleed. Hoewel het literair bekeken meer weg heeft van een romanbewerking van een toneelstuk van Samuel Beckett, niet toevallig de auteur van het motto dat aan Het avontuur van Iks & Ei vooraf gaat: ‘Ce qui se passe, ce sont les mots’.

Iks & Ei zijn een soort Vladimir en Estragon uit Waiting for Godot, dolende zielen die alleen in clichés en schijnbaar absurde dialogen praten. ‘„Je weet iets wel of je weet iets niet. Allebei tegelijk kan niet”, zegt Ei. / „Het was niet tegelijk”, zegt Iks. „Het was achter elkaar.” / „Wat wist je dan toen je het wél wist?” vraagt Ei. / „Dat weet ik niet meer,” zegt Iks.’

Dat is komisch, en sommige scènes van Het avontuur van Iks & Ei (bijvoorbeeld een gesprek met een patattenthouder die door zijn vrouw verlaten is) zijn tragikomisch. Maar anders dan bij Beckett wordt het nooit echt tragisch. Daarvoor blijven de hoofdpersonen te veel karikaturen, en duren hun omzwervingen te kort. Daarvoor zitten er ook te veel flauwe grapjes en sleetse zinnetjes tussen de mooie oneliners en melancholieke bespiegelingen. En zoals de toneelspeler zegt die Iks & Ei bij een bushalte tegenkomen: ‘„Taal. Of we bestaan of niet bestaan, daar hangt het van af. Woorden, woorden, woorden”.’