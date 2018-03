Het Britse-landgoedverhaal is niet kapot te krijgen

Rachel Cusk: Het buitenleven (The Country Life). Vertaald door Marijke Versluys. De Bezige Bij, 384 blz. €19,90

Stella Benson, de 29-jarige verteller van Het buitenleven van Rachel Cusk, wil zo graag aan haar leven in Londen ontsnappen dat ze in een opwelling reageert op een advertentie waarin wordt gevraagd naar ‘een zorgzame jonge vrouw om ouders te helpen met hun gehandicapte zoon’. Zo belandt ze op het landgoed van de familie Madden in Sussex.

Het is een klassiek Engels genre: een beschouwelijk, introvert personage komt aan bij een landhuis, bijvoorbeeld om als gouvernante te werken (als het om een meisje gaat) of om bij de familie van een studievriend te logeren (als het om een jongen gaat), waarna de hoofdpersoon in die kleine, afgescheiden wereld verwikkeld raakt in gebeurtenissen waarvan hij of zij dikwijls zelf de katalysator is.

Het is ook een genre met overlevingskracht. Het is nog steeds niet kapot geparodieerd, misschien ook omdat het zo breed is; hoe breed blijkt uit het feit dat Cusk na Het buitenleven, dat oorspronkelijk uit 1997 dateert, nog een roman in hetzelfde genre schreef, In de beste familie (2007), die heel anders van toon en opzet is dan Het buitenleven, mede doordat de verteller van dat boek een man is. Wel hebben de hoofdpersonen uit beide boeken een grote aandacht voor de gedragingen en motieven van de mensen in hun directe omgeving gemeen. Dat werkt niet altijd. Cusk is een scherp waarnemer van menselijk gedrag, maar wanneer ze dat talent overdraagt aan haar personages gaat de overdaad aan psychologische ontleding ten koste van de vaart van het verhaal. Cusk schrijft niet voor lezers die haast hebben.

Dat je als lezer bereid bent het trage tempo van Cusk voor lief te nemen, komt vooral door de laconieke, vormelijke toon waarop Stella verslag doet van haar lotgevallen. De eerste dagen bij de familie Madden verlopen nogal stroef. De gehandicapte zoon geeft zich niet zo maar gewonnen en Pamela, de vrouw des huizes, blijkt behoorlijk onberekenbaar. Stella werkt zich steeds verder in de nesten. Haar belevenissen nemen soms de vorm aan van ongewilde, ernstige slapstick, als een Laurel en Hardyfilm zonder de gekke bekken, of een film van Chaplin zonder de vertedering.

Tegen het einde van het boek wordt duidelijk waarom Stella rigoureus met haar vorige leven heeft gebroken, maar niet alle verhaallijnen in Het buitenleven worden bevredigend afgewikkeld. Vooral als het gaat om de conflicten tussen de familie Madden en sommige bewoners van het naburige dorp blijft de lezer met vragen zitten. Sommige dorpsbewoners worden zo karikaturaal neergezet dat ze rechtstreeks lijken weggelopen uit 19de- eeuwse voorbeelden van het ‘landhuisgenre’. Hierdoor ga je je afvragen of Cusk dit boek toch ook niet als parodie heeft bedoeld.

Want er is nog iets vreemds aan de hand: op haar kamertje vindt Stella een boek met de perfect op haar situatie toegesneden titel De gevluchte bruid, geschreven door een naamgenote, Stella Benson. Die schrijfster heeft echt bestaan (ze leefde van 1892 tot 1933). Even dreigt er zich een Paul Austerachtig spiegelpaleis te openen, maar al gauw ontdekt Stella dat het boek niets met haar te maken heeft (‘uiteindelijk ging het helemaal niet over mij, maar over mensen ver weg’). Toch is ze haar naamgenote dankbaar: ‘Zij had immers vele jaren geleden dit interessante verhaal op schrift gesteld, opdat ik het in mijn uur van eenzaamheid en wanhoop zou vinden en er troost uit zou putten.’

Wat wordt hier geïroniseerd: het onvermogen van de lezer om zich in mensen ‘ver weg’ te verplaatsen, of het idee dat literatuur ons iets over onszelf zou moeten (of kunnen) vertellen? Ondanks het vertrouwde genre waarin het thuishoort, wordt Het buitenleven door deze passage een raadselachtig boek, waarvan de sleutel misschien verborgen ligt in een al lang niet meer verkrijgbare roman van een vergeten schrijfster.