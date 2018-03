Herschepping van Shakespeares slimme personages

Ed Franck: Te veel verdriet voor één hart. Vier tragedies van Shakespeare opnieuw verteld. Met prenten van Carll Cneut. Davidsfonds/Literair, 334 blz. €24,95

Vlaanderens misschien wel bekendste jeugdboekenauteur, voormalig docent Engels Ed Franck, koos voor een buitengewoon kort voorwoord bij zijn gedurfde prozabewerkingen van Hamlet, Othello, King Lear en Macbeth, gebundeld in Te veel verdriet voor een hart.

Niets daarin over William Shakespeares leven: zelfs geen geboorte- en sterfdatum (1564-1616). Niets over de in 1623 uitgebrachte First Folio Edition, die meestal als basistekst wordt gebruikt. Niets over het Engelse renaissancetheater. En niets over alle studies, interpretaties, toneelbewerkingen, verfilmingen en opera’s van Shakespeares werk.

Enige informatie over de toneelkunst in Shakespeares tijd had in Francks voorwoord niet misstaan, gezien de veelvuldige verwijzingen daarnaar. De doortrapte Jago bijvoorbeeld is ‘een liefhebber van tragedies’ en ‘almachtige regisseur’, die ‘de rollen verdeelt’ en zo Othello in een door jaloezie bevangen allesvernietigend monster verandert. En Claudius’ moordbekentenis wordt zelfs afgedwongen via een theatervoorstelling, omdat de acteurs volgens Hamlet ‘de spiegel van onze tijd zijn’.

Toch lijkt de beperkte introductie een weloverwogen keus van Franck, die zich al eerder succesvol waagde aan hervertellingen van Shakespeares Romeo en Julia en klassiekers als Medea en Abélard en Héloise. ‘Intens leesplezier voor een breed publiek’, is Francks hoofddoel. Bovendien, in het theater is de auteur als verteller ook geheel afwezig. Het zijn de karakters en woorden die het verhaal tot leven moeten brengen.

Franck wordt in zijn uitgangspunt bijgestaan door illustrator Carll Cneut. Als een toneelregisseur introduceert hij bij iedere tragedie de belangrijkste ‘spelers’ door middel van prachtige paginagrote illustraties: Eigenzinnige sobere schilderkunst in rood, paars, zwart en wit, die wegens portretsilhouetten van onder anderen King Lear (met gekleurde bloemenkrans) en Jago (met veelzeggende lange krultong) en de vage, soms duistere achtergronden steeds een geheimzinnig schimmenspel suggereert.

Franck laat de personages – zonder ingrijpen in de plot – vervolgens leven: hij herschept ze – hun complexe veelzijdigheid passend – naar eigen verbeeldingskracht, met ruimte voor de lezer en oog voor Shakespeares spitsvondigheid, beeldenrijkdom en poëtische inborst. Zo hoor je in Macbeth ‘de zwakke geluiden van strijdgewoel’ aanzweven vanuit de verte: ‘Het gehinnik van paarden, rauwe kreten, het scherpe zingen van zwaard op zwaard’. En zo hoor je door het vernuftige repeterende ‘en Hamlet dacht’ de echo’s van zijn oorspronkelijke monologen vol twijfel, wijsheid en waanzin.

Jammer is die enkele slordige naamsverwisseling. Maar wel vergeven: Te veel verdriet voor één hart is meer dan een kennismaking met Shakespeare. Het is ware vertelkunst die de verbeelding prikkelt en Shakespeare recht doet.