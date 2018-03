Heilige Maagd aan het kruis Amsterdam Het collectief Wunderbaum staat op het theaterfestival TF met de voorstelling Kamp Jezus. Als ietsisten zijn de jonge spelers op zoek naar een invulling van een spirituele leegte in hun bestaan. Ze gebruiken oude katholieke vormen en geven daar een eigen draai aan. Een der actrices laat zich bijvoorbeeld topless kruisigen. Een andere actrice doet een openhartig gebed: „God, ik schaam mij. Ik heb mij voor u uitgekleed. Ik heb mijn geslacht naar u gericht in de hoop dat u zou kijken en ik wist dat u keek.” 9-10 Sept schouwburg. Info 020-5305301 of www.tf.nl. Gent, 08-01-2008. Repetitiebeeld van Acteursgroep Wunderbaum met de voorstelling "Kamp Jesus" in premiere 10-01.Foto Leo van Velzen NrcHb.

Velzen, Leo van