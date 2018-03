Mijn pa, nog levend maar bijna dood, heeft ons ooit op een dergelijke verrassing getrakteerd (brief Hafid Bouazza, CS 22 september). Jong als wij allen toen waren viel amper te bevroeden hoe diep de wonde met de naam zelfmoordpoging zich in mij zou invreten. Grosso modo heeft zijn halfwassen poging mij akelig bang gemaakt om ten volle te leven; ik werd dan ook een groot ontsnappingskunstenaar. Jaren aaneen heb ik mezelf voor eenieder weten te verschuilen achter vette wietwalmen en heerlijke alcoholdampen. Net voor mijn 40ste kwam ik tot de ontdekking dat ik mijn vadertje aan het nadoen was. De beste man wist niet hoe wél te leven, maar evenmin hoe zichzelf te doden. Pas op, Hafid: de dood duurt stukken langer dan je lief is. De hel, dat ben jezelf: verplaats jezelf buiten de poel des verderfs, de poel die me bij jou nogal hoog gepromileerd toeschijnt.

Sterkte!

‘s-Hertogenbosch

P.S.: op wat terugvalletjes na (6 keer aangeschoten, 12 keer stoned) ben ik alweer 9 jaar nuchter, en exponentieel gelukkiger.