Haags Uitfestival Den Haag Zondag 7 september wordt op het Lange Voorhout het kinderprogramma van het nieuwe cultureel seizoen getoond. Er is een spannend verhaal over Alladin, een musical over het Lucifermeisje, Kindercabaret met Lessen in Liegen, meespelen en meezingen in Midzomernachtdroom, dansen met DJ Nicky en meer. In zaal 2 van het Nationale Toneel is tussen 13u en 13u30 Villa Impro, zij spelen improvisatietheater voor en met kinderen. Alle prinsesjes, ridders, elfjes en zeerovers zijn welkom. Kinderen die zichzelf zijn ook. (13-19u gratis entree)Inl www.haagsuitfestival.nl is