Gunstig ov-aanbod ex-student

Net afgestudeerden krijgen vanaf dit najaar de mogelijkheid hun openbaarvervoerkaart, onder „aantrekkelijke” voorwaarden, aan te houden. Dit heeft minister Camiel Eurlings (Verkeer) gisteren bekendgemaakt.

De 200.000 studenten aan universiteiten, hogescholen en mbo-opleidingen die nu een ov-studentenkaart hebben, krijgen straks een ‘ov-kaart plus’ aangeboden. „We willen ervoor zorgen dat afgestudeerden hun eerste baan combineren met gebruik van het openbaar vervoer”, zei Eurlings gisteren. Hoeveel de kaart gaat kosten wilde hij niet zeggen.

NS verwelkomt de plannen om de ov-regeling uit te breiden. Het spoorbedrijf heeft de ambitie te groeien en studenten vormen een grote gebruikersgroep van railvervoer.

NS presenteerde gisteren een actieplan voor de spoorsector, samen met ProRail en de belangenvereniging van goederenvervoerders op het spoor (BRG). Het plan, Ruimte op de Rails, voorziet in een forse modernisering van het treinverkeer. De betrokkenen denken dat de capaciteit op het Nederlandse spoor tot 2020 met 50 procent kan toenemen als er 4,5 miljard euro in wordt geïnvesteerd. Minister Eurlings kreeg vorige maand van het kabinet al goedkeuring voor de miljardeninvestering.

Over de aanleg van nieuwe verbindingen wordt in het actieplan niet gesproken. Wel wil NS een studie voor het traject Amsterdam-Duitse grens, waar eerder de hsl-oost was voorzien. Een plan daartoe werd in 2001 geschrapt. „Wij vinden dat een hoogwaardige verbinding naar Duitsland opnieuw op de agenda moet komen”, aldus NS-directeur Bert Meerstadt, per volgend jaar de nieuwe topman van het spoorbedrijf. Of dit moet leiden tot een nieuw tracé wilde Meerstadt niet zeggen. „De snelheid op het baanvak Amsterdam-Arnhem moet omhoog, en dat geldt ook voor andere trajecten.”