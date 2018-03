Groot-Brittannië

Londen

Dit jaar ontwierp Canadees Frank Gehry het paviljoen van de Serpentine Gallery. Gehry staat bekend om zijn buitengewone gebouwen. De nabije zee gaf hem inspiratie voor het Guggenheim in Bilbao. Voor het Londense paviljoen, midden in het park, werden grote blokken hout gebruikt. Groepen glas-in-hout vormen het dak. Gerhy vindt het vlindervleugels, altijd trillend klaar om weg te vliegen. Het paviljoen is amfitheater en promenade tegelijk, een plaats om na te denken. Park Nachten is een vrijdag- en zaterdagavondprogramma met lezingen, muziek en films.

T/m 19 okt, Serpentine Gallery Pavilion, Kensington Gardens, Londen W2, 004420 7402 6075 & www.serpentinegallery.org

Londen

The Moon is Down, de naam van de expositie van Amerikaanse filmmaker Margaret Salmon, is gebaseerd op het boek van John Steinbeck dat over een militaire bezetting gaat. In haar film volgen we een soldaat, politieman, jager en brandweerman. Die tonen dat wie je bent en wat je doet niet altijd automatisch overeenkomen. Salmon won eerder de MaxMara kunstprijs, die, verbonden met Frida Kahlo en Barbara Hepworth, vrouwelijke creativiteit bevordert. Ze is beïnvloed door het filmrealisme, van documentaires tot cinéma vérité en het dagelijkse leven en de relatie tussen filmgeluid en beeld spelen een grote rol.

T/m 4 okt, Margaret Salmon: The Moon is Down, Store Gallery, 27 Hoxton Street, Londen N1, woe t/m zat 11-18:00u, 004420 7729 8171 & www.storegallery.co.uk

En verder