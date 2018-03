Griep Rintje Sieb Posthuma Rintje is verkouden. Hij rilt. Soms heeft hij het koud en dan weer heel erg warm.„Je hebt een zomergriepje”, zegt mama. „Je gaat lekker naar je mand, dan is het zo weer over.” Ze stopt Rintje in en hij valt meteen in slaap.Een tijdje later schrikt hij wakker van de bel. Het is oma. Ze heeft lekkere koekjes meegebracht en ook een cadeautje. Snel trekt Rintje het papier van het pakje. Er zit een schetsboek in en een doos met kleurstiften.„Dan kan je lekker tekenen als je je verveelt”, zegt oma. Rintje wil haar een kus geven. „Geef maar een luchtkus”, zegt oma. „Anders word ik ook verkouden!” Als oma weg is, pakt Rintje meteen zijn schetsboek. Wat een mooie stiften! Prachtige tekeningen maakt hij. Wat Rintje niet merkt, is dat hij behalve op het papier ook op het witte laken aan het tekenen is. Op het laken staat nu een zon en ook een hele grote bloem en allemaal gekleurde strepen. „Wat heb je nu gedaan?” zegt mama. „Het ging per ongeluk”, zegt Rintje. „Het is niet erg”, zegt mama. „Nu hebben we een vrolijk laken. En het allerleukste is dat niemand zo’n laken heeft!” Illustratie Sieb Posthuma

