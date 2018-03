Goswami wint de Claus Prijs

De Indiase schrijfster Indira Goswami (1942) ontvangt de Grote Prins Claus Prijs 2008. Volgens de jury is Goswami „een uitmuntende schrijfster die laat zien hoe gewone mensen de werkelijkheid ervaren”. Zij wordt geprezen als „een moedige vrouw en een intellectueel die niet schroomt om in het openbaar op te komen voor diverse achterstandsgroepen”. De prijs bedraagt 100.000 euro.

Goswami werd op 14 november 1942 geboren in het Indiase Guwahati (Assam) en publiceerde al op haar twintigste een eerste bundel verhalen in het Assamees. Zij is letterkundige, gespecialiseerd in Assamese en Ramayana literatuur. Dat onderwees zij onder meer aan de Universiteit van New Delhi. Een van haar bekendste romans The Moth Eaten Howdah of a Tusker is in 1996 verfilmd. Pages Stained with Blood uit 1994 beschrijft de ervaringen van Sikhs bij anti Sikh-rellen. In het Nederlands zijn geen boeken van haar leverbaar. Gosawmi is betrokken bij het vredesoverleg in Assam, waar opstandelingen al jaren vechten voor onafhankelijkheid. De strijd kostte al 10.000 mensen het leven.

Behalve Gaswani zijn nog tien kunstenaars bekroond. Het gaat om de beeldend kunstenaars Li Xianting (China), Purevbat (Mongolië) en Ousmane Sow (Senegal). In de categorie Fotografie en Film gaan de prijzen naar Dayanita Singh (India), Elia Suleiman (Palestijnse gebieden), James Iroha Uchechukwu (Nigeria) en voor ‘Performance, Mode en Dans’ vielen Tania Bruguera (Cuba), Ma Ke (China), Jeanguy Saintus (Haïti) in de prijzen. Ook de Venezolaanse journalist Carlos Henríquez Consalvi werd bekroond. De ‘kleine’ Prins Claus Prijzen zijn 25 duizend euro. Alle prijzen worden op 3 december 2008 uitgereikt in het Muziekgebouw aan ‘t IJ in Amsterdam.