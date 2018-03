`Googlebrowser schendt privacy`

Rotterdam. Chrome, de nieuwe browser van Google, zorgt voor rumoer in de internetwereld. Het bladerprogramma zou de auteursrechten en de privacy schenden. Het Amerikaanse zoekbedrijf heeft Chrome gisteren al aangepast na een storm van kritiek van internetgebruikers.

In de gebruikerslicentie stond dat Google alle content (teksten, foto`s en video`s) mag gebruiken die een gebruiker via Chrome naar het web stuurt. Ook stond in de overeenkomst dat Google het materiaal van gebruikers mag openbaren en verspreiden. Volgens Google is deze passage per ongeluk in de licentie terechtgekomen.