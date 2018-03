Google past licentie browser aan na klachten privacy

Rotterdam, 5 sept. Chrome, de nieuwe browser van Google, zorgt voor rumoer in de internetwereld. Het programma zou de auteursrechten en de privacy schenden. Het Amerikaanse zoekbedrijf heeft Chrome gisteren aangepast na kritiek van gebruikers. In de gebruikerslicentie stond dat Google alle gegevens (tekst, foto`s, video`s) mag gebruiken die een gebruiker via Chrome naar het web stuurt. Ook stond in de overeenkomst dat Google het materiaal mag openbaren en verspreiden. Volgens Google is deze passage per ongeluk in de licentie terechtgekomen. Privacydeskundigen vrezen dat Google Chrome zal gebruiken om gegevens over gebruikers op te slaan. Een medewerker van Google zei gisteren tegen technologiewebsite CNet dat 2 procent van alle zoek- en surfgegevens en IP-adressen van gebruikers worden opgeslagen. De gegevens worden volgens Google niet opgeslagen als gebruikers de privacyfunctie InCognito gebruiken.