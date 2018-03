Goed voorbeeld doet volgen

In het Russische deel van de Kaukasus is het erg onrustig, sinds afgelopen week twee vooraanstaande journalisten/oppositiepolitici zijn vermoord. Dit gebeurde in respectievelijk Ingoesjetië en Dagestan, twee Russische republieken die worden geteisterd door geweld van de overheid tegen de oppositie en aanslagen van moslimseparatisten op militairen en politieagenten. Vooral de dood van de journaliste Magomed Jevlojev, afgelopen zondag in Ingoesjetië, heeft een lawine aan verontwaardiging veroorzaakt onder zijn aanhangers. Die Jevlojev, oprichter van de onafhankelijke website ingushetiya.ru en een belangrijk oppositieleider, is door de politie ‘per ongeluk’ gedood. Hij werd op het vliegveld van Ingoesjetië gearresteerd toen hij de vliegtuigtrap afdaalde, even nadat de Ingoesjetische president hem in die afdaling was voorgegaan. Daarna werd Jevlojev afgevoerd in een politiewagen. In die auto vond volgens de politie een worsteling plaats, waarbij een kalasjnikov afging en Jevlojev in zijn hoofd werd geraakt. Vervolgens dumpten de agenten de zwaargewonde Jevlojev op de stoep bij een ziekenhuis en reden door. Chicago in de jaren twintig, zou je zeggen.

De volgende dag werd er in de Ingoesjetische hoofdstad Nazran een protestdemonstratie gehouden, waaraan zo’n 1000 mensen deelnamen. Dat het er niet meer waren, komt, zoals nu blijkt uit een reportage in de nieuwste aflevering van Novaja Gazeta, doordat onmiddellijk na de dood van Jevlojev de stroom in Nazran ‘per ongeluk’ uitviel waardoor niemand nog via de massamedia of internet van de bijeenkomst op de hoogte kon worden gesteld. De website van Jevlojev is sowieso al niet te ontvangen in Ingoesjetië, omdat die al enige maanden wordt geblokkeerd op last van de overheid.

Novaja Gazeta heeft ook een interessant interview met een van de strijdmakkers van Jevlojev, Magomed Gazbijev, die iets zeer opmerkelijks zegt: ,,Als van de kant van de Russische overheid niet snel een reactie komt op deze misdaad, dan zijn we genoodzaakt een referendum te houden en moeten we aan westerse landen datgene vragen wat Rusland aan Zuid-Ossetië heeft gegeven. Ook zullen we Groot-Brittannië of de Verenigde Staten vragen ons paspoorten te geven en de Ingoesjeten te beschermen, als Rusland daar niet toe in staat is.”

De kans is groot dat in dat referendum een meerderheid van de ruim 500.000 Ingoesjeten voor onafhankelijkheid zal stemmen. Wat er daarna gebeurt is vooralsnog ongewis. Het lijkt me alleen niet zo waarschijnlijk dat de Britten of Amerikanen, in navolging van de Russen in Zuid-Ossetië, paspoorten aan de Ingoesjeten gaan uitreiken. Ze hebben het al druk genoeg op de Kaukasus.