Futureheads Amsterdam, Groningen, Utrecht, Nijmegen De new wave en post-punk van Devo en XTC, maar ook de hardcore van Fugazi waren van invloed op de stevige punk-funksound van The Futureheads uit het Engelse Sunderland. Hun versie van de Kate Bush-klassieker Hounds of love is radicaal goed, maar ook eigen nummers als Decent days and decent nights en The beginning of the twist mogen er zijn. Derde album This Is Not The World verscheen in mei. 9 sept Melkweg Amsterdam, 10 sept Vera Groningen, 11 sept Tivoli De Helling, Utrecht, 15 sept Doornroosje Nijmegen