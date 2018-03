Frisse folk met beeldende taal van Yorkston

cd pop

James Yorkston:When The Haar Rolls In

Het Engelse woord haar staat voor de dunne film van mist die bijna nooit ontbreekt aan de Schotse oostkust en die ervoor zorgt dat wasgoed dat buiten wordt opgehangen, niet droog wordt. De Schotse zanger James Yorkston kiest natuurverschijnselen en de Britse folktraditie als uitgangspunten voor muziek die niet ouderwets, maar juist fris is in zijn beeldende taal en heldere instrumentatie. Zijn stem klinkt ijl en expressief, breekbaar en toch krachtig.

Zijn vierde album When The Haar Rolls In is een wonder van eenvoud en pure schoonheid, met hier en daar een dienende vrouwenstem (Nancy Elizabeth) ter ondersteuning van zijn fragiele zeggingskracht. Het dichtst in de buurt van de eeuwenoude folktraditie komt Yorkston in het nummer Midnight feast waarin folkfamilie The Watersons hem bijstaat met uitbundige koorzang en traditionele muziekinstrumenten. Andere songs blinken uit door hun ingetogenheid en treffende natuurpoëzie, zoals het pastorale Tortoise regrets hare waarin de schildpad het lot van de haas betreurt die door een vos is gegrepen. Zonder het drama en effectbejag van geestverwant Damien Rice bereikt Yorkston zijn doel, zoals de sluipende manier waarop Would you have me born with wooden eyes? naar een roerende climax wordt gevoerd.