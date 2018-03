Franse onrust over Afghanistan

In Frankrijk is het debat over de militaire aanwezigheid in Afghanistan op scherp gezet door een reportage in Paris Match. Daarin komen Talibaan-strijders aan het woord die zeggen verantwoordelijk te zijn voor de dood van tien Franse soldaten in augustus. Dit grootste verlies bij een buitenlandse missie sinds jaren is hard aangekomen.

Foto’s in Paris Match tonen nu Talibaan-strijders met buitgemaakte Franse wapens en militaire uitrusting. Commandant Farouki vertelt aan de verslaggever niets tegen de Fransen te hebben, maar wel tegen de Amerikaanse president Bush en „uw president” die Franse soldaten naar Afghanistan heeft gestuurd. „Zolang u bij ons blijft, zullen wij u doden, allemaal”, zegt de commandant.

De ouders van de slachtoffers zijn verontwaardigd over de foto’s. De vader van een van de slachtoffers, Joël de Palhun, zei tegen persbureau AFP dat de Talibaan „via deze foto’s hun suprematie laten zien”. Hij zegt te hopen dat de Fransen door de foto’s gaan „beseffen welk risico de Talibaan vormen” en pleit voor troepenversterking van de NAVO in Afghanistan. Een andere ouder wil juist dat de Fransen vertrekken.

Minister van Defensie Hervé Morin reageerde kritisch op de reportage. Volgens hem hebben de Talibaan „begrepen dat de publieke opinie waarschijnlijk de achilleshiel is van de internationale gemeenschap”. Hij vraagt zich af of het goed is „reclame te maken voor zulke mensen”.

Voor hoofdredacteur Laurent Valdiguié van Paris Match is het ondenkbaar zichzelf te „censureren omtrent uitspraken van de tegenstander”.

Volgens hem geeft Paris Match een gezicht aan mensen die „soms op sportschoenen de grootste wereldmacht uitdagen”. In de kop presenteert Paris Match zijn reportage als ,,parade van de Talibaan met hun Franse trofeeën.”

President Sarkozy, sluit Franse terugtrekking uit: „Als we Afghanistan laten vallen, destabiliseren we Pakistan (…) en ik wil eraan herinneren dat Pakistan kernwapens heeft.”

Op 22 september spreekt het Franse parlement zich uit over verlenging van de missie in Afghanistan. Het is een beladen onderwerp in de Franse rentrée na de zomervakantie, die op tal van gebieden, van onderwijs tot arbeidsmarkt, wordt getekend door de eerste gevolgen van de hervormingen van Sarkozy.

