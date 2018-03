Nancy

In 1901 richtte Emile Gallé een bekende art-nouveauschool op in Nancy. Dankzij de school streefde Nancy Parijs voorbij als centrum van de art-nouveau. Ter gelegenheid van de 150ste geboortedag van Victor Prouvé (1858-1943), een andere belangrijke vertegenwoordiger van de Ecole de Nancy , tonen drie musea, het musée de l’Ecole de Nancy, het Musée des Beaux Arts en het Musée Lorrain vierhonderd doeken, affiches, grafisch werk en decoratieve kunsten uit de Art nouveau periode van deze veelzijdige kunstenaar die „de kunst in alles” zag. Zijn werk, dat de natuur als inspiratiebron had, is zo kleurrijk, onstuimig, zwierig en vol levensvreugde, dat het bijna lijkt alsof het de twee oorlogen terzijde schuift. Prouvé droeg zijn heilig vuur over aan talrijke jonge kunstenaars, onder wie zijn zoon Jean Prouvé de later beroemde architect en designer.

Victor Prouvé, les années de l’Ecole de Nancy, t/m 21 sept, www.ecole-de-nancy.com

Parijs

Bewustwording of modegril: architecten hebben voortaan een milieuethiek. De projecten die in Parijs en in het Ile-de-France in uitvoering zijn, houden steeds meer rekening met duurzaamheid. Als bewijs de mooie expositie in het Pavillon de l’Arsenal Architecture=durable met 30 projecten, 15 in Parijs en 15 in de Parijse randsteden. Maquettes, foto’s en 30 geregistreerde interviews van architecten (onder wie sterren als Jean Nouvel, Christian de Portzamparc en Rem Koolhaas) zijn gerangschikt rondom rijen banken van ruw hout.

T/m 19 okt in het Pavillon de l’Arsenal, www.pavillon-arsenal.com

