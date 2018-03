Francesca Zijlstra Heeswijk-Dinther Heeswijk-Dinther De beeldhouwwerken van kunstenares Francesca Zijlstra (1950) worden door heel Nederland tentoongesteld. Maar weinig beeldentuinen kunnen bogen op een uitgebreide collectie. In die zin is de overzichtstentoonstelling bij Interart in het Brabantse Heeswijk bijzonder. Alle fases uit de carrière van de Friezin zijn vertegenwoordigd: van het ingetogen ‘moon lovers’, tot het groteske ‘burning fire’ en het klassieke ‘Marieke’. Maar ook de langgerekte vrouwfiguren van André Vranken aan het berceau zijn verrassend. Tot 11 okt, Gouverneursweg 6C, Do-zo 13-17u.