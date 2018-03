Financiële markten zijn wereldwijd in mineur

Beleggers incasseerden vanmorgen wereldwijd weer forse verliezen. De pijn op de beurzen lijkt nog lang niet voorbij. Een van de meeste vooraanstaande beleggers ter wereld waarschuwde zijn klanten voor een „financiële tsunami”.

De markten verloren gisteren al veel terrein en de daling zette zich vanmorgen voort. Er waren diverse redenen voor de forse verliezen. De hoog opgelopen grondstoffenprijzen dalen al enkele weken, waardoor beleggers in deze markten in problemen komen en hun geld elders weghalen om verliezen op grondstoffen af te dekken. Zo daalden de prijzen van koper en andere ‘harde’ grondstoffen en kost een vat ruwe Amerikaanse olie momenteel rond de 107 dollar per vat. In juli kostte een vat nog rond de 150 dollar.

De reden voor de dalingen van de grondstofprijzen zijn de steeds verder toenemende zorgen over de economie. De groei in de Verenigde Staten stagneert en Europa lijkt af te stevenen op een recessie, waardoor de vraag naar olie uit deze delen van de wereld in ieder geval zal afnemen. Het nieuws van gisteren dat het aantal Amerikanen dat een werkloosheidsuitkering krijgt op het hoogste punt sinds november 2003 staat zorgde voor een grote verkoopgolf op de aandelenmarkten.

Daarbij kregen de financiële fondsen een klap na de opmerking van president Jean-Claude Trichet van de Europese Centrale Bank dat er strengere regels komen voor de liquiditeitsverschaffing van banken. Op Wall Street verloor de toonaangevende Dow-Jonesindex gisteren 3 procent, de Nasdaq daalde 3,2 procent en de AEX-index stond rond het middaguur op een min van 1,2 procent op 393 punten, na even onder de 390 punten te hebben gestaan.

Of de dalingen blijvend zijn is de vraag. De beurzen laten al maanden een jojobeweging zien. Ter vergelijking: de AEX stond eind mei rond de 489 punten en de verwachting toen was dat de index door de 500 zou gaan. Enkele weken later was de stand 415 punten. Sindsdien schommelt de index tussen de 415 en 390 punten. De technisch analist van vermogenbeheerder Theodoor Gilissen was somber vanmorgen: volgens hem lijkt het erop dat vraag naar Nederlandse aandelen structureel daalt. Een daling van de AEX-index naar een niveau tussen de 300 en 310 punten dreigt.

Ook internationaal klinken dreigende woorden. De manager van ’s werelds grootste obligatiefonds, Bill Gross van Pimco, toonde zich gisteren uiterst negatief over de aandelenmarkten. Gross stelde in een commentaar op de website van Pimco dat de Amerikaanse overheid snel meer geld moet inzetten om de markten te ondersteunen. Hij schreef dat banken en hedgefondsen grootscheeps beleggingen de deur uit doen, waardoor de prijzen op markten voor aandelen en grondstoffen sterk dalen. „Als er niets wordt gedaan, dan kan dit kampvuur veranderen in een bosbrand. Een milde bear market kan veranderen in een financiële tsunami.” Gross wil dat Washington de plek inneemt van investeerders die aan de zijlijn blijven staan.