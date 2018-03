Federer treft Djokovic in halve finale

Roger Federer en Novak Djokovic komen morgen tegen elkaar uit in de halve finale van de US Open. De Zwitser won gisteravond van de Luxemburger Gilles Muller: 7-6, 6-4 en 7-6. De Serviër versloeg de Amerikaan Andy Roddick: 6-2, 6-3, 3-6 en 7-6.

Gilles, nummer 130 van de wereld, deed vooral in de eerste set niet onder voor Federer. Op 3-3 kon hij de Zwitser breken, maar Federer serveerde zich uit de problemen. In de tiende game kreeg de qualifier zelf drie breekpunten tegen, maar ook hij wist die te overleven. Pas in de tiebreak slopen de eerste foutjes in het spel van de tennisser die drie jaar geleden Rafael Nadal op Wimbledon versloeg. Een mislukte dropshot bracht hem op achterstand en bij Federers tweede setpoint sloeg Muller een volley in het net: 7-5.

In het tweede bedrijf ging het lange tijd gelijk op, maar in de negende game werd Muller gebroken na een dubbele fout. Daarna trok Federer eenvoudig de set naar zich toe. Ook in de derde set moest er een tiebreak aan te pas komen. Daarin werd Federer al vroeg gebroken, maar Muller sloeg vervolgens twee forehands in het net: 7-5. „Gelukkig ben ik door”, zei de viervoudig titelverdediger die in New York zijn dertiende grandslamtitel hoopt te winnen. „Ik speel goed, dus wie weet.”

Djokovic had het gisteren niet makkelijk tegen Roddick. Het publiek was massaal op de hand van de Amerikaan en greep iedere mogelijkheid aan om A-Rod naar een overwinning te schreeuwen. De trotse Serviër voelde zich bovendien gepikeerd door een opmerking van Roddick na zijn uitputtende vijfsetter tegen Tommy Robredo, toen Djokovic zich voor heup- en enkelproblemen had laten behandelen. De nummer acht van de wereld merkte op dat Djokovic „een te kloppen tegenstander” was omdat hij „wel zestien blessures heeft”.

Terugkijkend werkte het akkefietje in het voordeel van Djokovic, die in iets meer dan een uur door de eerste twee sets raasde. De Serviër verloor slechts dertien punten op eigen service en leek op weg naar een overwinning in straight sets. Maar in het derde bedrijf kwam de Amerikaan eindelijk tot leven. Hij brak Djokovic in de vierde game en sloeg een paar onhoudbare winners om de set naar zich toe te trekken. Roddick leek de stand in de volgende set gelijk te gaan trekken, maar produceerde in de tiende game twee dubbele fouten. Een goede opslagbeurt en een fenomenaal lobje van Djokovic deden de rest.

In de andere halve finale komt Andy Murray uit tegen ranglijstaanvoerder Rafael Nadal.