Even sparen voor Blu-ray

De Blu-ray markt begint op stoom te komen. Wat voor investering is er nodig om je huiskamer in een high definition arena te veranderen? Het hoeft niet al te duur te zijn, bewijst JVC. De NX-BD3 is een alles-in-éénsysteem van minder dan duizend euro. Het apparaat omvat een Blu-ray speler, ingebouwde tuner/versterker en een zogeheten DLNA-verbinding, zodat je muziek, video en foto’s van je pc ook in de huiskamer kunt afspelen. Er is wel beknibbeld op de surroundweergave: JVC levert er alleen een subwoofer en twee luidsprekers bij.

Wie beter bij kas is kan terecht bij Pioneer. De Elite BDP09-FD is een enorme Bluray-speler die vermoedelijk zo’n tweeduizend dollar gaat kosten. Het apparaat heeft een speciaal kleurenproces dat de originele ‘master’ beter tot zijn recht laat komen. En nu sparen voor een televisie waarop dat verschil te zien is.

Marc Hijink

Meer Blu-ray spelers op nrc.nl/hebben