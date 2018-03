Even knabbelen op een wortel en dan lekker vechten

Shoot 'Em Up

Regie: Michael Davis

„Alle mogelijke variaties op een vuurgevecht.” Zo beschrijft regisseur Michael Davis op de commentaartrack zijn film. Het thema waarmee hij de variaties Shoot ’Em Up begint is afkomstig uit John Woo’s Hard Boiled: de veel geciteerde scène waarin Chow Yun-Fat met een baby op de arm een leger vijanden uitschakelt. Later volgen in Shoot ’Em Up onder meer een vuurgevecht tijdens een vrijpartij en een shoot-out tijdens een parachutesprong. De overdaad is vooral grappig om wat er wordt weggelaten. Verhaal, spanningsopbouw, en de introductie van de personages worden bijna demonstratief genegeerd om maar zo snel mogelijk ter zake te komen. Clive Owen, de held van de film, knabbelt in de opening even aan een wortel, zucht als hij ziet dat een hoogzwangere vrouw zijn hulp nodig heeft, en begint een gevecht dat niet meer ophoudt. Die fantastische vaart weet Shoot ’Em Up niet voortdurend vast te houden, maar als extra op de dvd zijn er animaties die Davis ter voorbereiding maakte. Schokkerig, slordig, haastig gekras, zonder een moment van rust.