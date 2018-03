Europese economie gaat de Amerikaanse achterna ECB zit vast tussen drie vuren

De prijs van ruwe Brent-olie keldert naar 104 dollar per vat, tegen een piek van 147 dollar in juli. De koers van de euro zakt in snel tempo en belandde vanmorgen voor het eerst sinds begin dit jaar onder de 1,43 dollar per euro. Anderhalve maand geleden was dat nog iets meer dan 1,60 dollar per euro. De inflatie in de eurozone bleek gisteren over de maand augustus te zijn gedaald, van 4,2 procent naar 3,8 procent.

Maken de aandelenbeurzen nu een vreugdesprong bij al dat goede nieuws? Integendeel: gisteren eindigden de Europese beurskoersen rond de 3 procent lager en vanmorgen duurden de koersdalingen voort. De AEX-index staat weer onder de 400 punten – een waarde die de graadmeter in 1997 trouwens ook al had.

De gemeenschappelijke oorzaak voor alle bovenstaande bewegingen op de financiële markten is niet moeilijk te vinden. De wereldeconomie verzwakt, en de economie van de eurozone is daarop geen uitzondering. Minder groei betekent een lager dan verwachte vraag naar olie. De gewaarwording dat de Europese economie het even moeilijk of misschien wel zwaarder krijgt dan de Amerikaanse duwt de koers van de euro tegenover de dollar omlaag. En de aandelenkoersen die vooruit hadden moeten lopen op een economisch herstel, geven vooralsnog aan dat daar weinig zicht op is.

President Trichet van de Europese Centrale Bank zei gisteren, na afloop van de vergadering van het bestuur in Frankfurt, dat de inflatie in de eurozone voorlopig niet onder controle is. Pas in 2010 mag weer worden verwacht dat de geldontwaarding terugkeert naar 2 procent of minder, het doel van de ECB. De centrale bank verlaagde haar rente niet, zoals op de financiële markten werd gehoopt. En terwijl een hoger dan verwachte rente nog niet zo lang geleden de koers van de euro opstuwde, duwt die de Europese munt nu juist naar beneden. De wegen van de valutamarkt zijn ondoorgrondelijk.

ECB zit vast tussen drie vuren

Dat was al slecht voor de aandelenkoersen, evenals een schokkend hoog cijfer voor het aantal nieuwe werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten, gistermiddag. Trichet liet daar bovenop weten de voorwaarden aan te scherpen waaronder commerciële banken onderpand aan de ECB geven, in ruil voor geld.

Deze ruimhartige regeling speelde het afgelopen jaar een belangrijke rol bij het bevechten van de kredietcrisis. Maar nu via via ook Australische autoleningen op de balans van Frankfurt belanden, is de maat voor de ECB vol. De voorwaarden worden strenger en dat nieuws gaf de al zo belaagde bankaandelen op de Europese beurzen een nieuwe klap.

Beleidsmakers blijken zo nog steeds gevangen tussen niet twee, maar drie vuren. De inflatie is hoog, en dat vergt een strikt monetair beleid. De ECB verhoogde in juli het belangrijkste rentetarief voor de geldmarkt van 4 procent naar 4,25 procent.

Dat de inflatie nu wat is gedaald doet daar niets aan af: afgewacht moet worden of die daling duurzaam is, of bedrijven en publiek zich daar nog wat van aantrekken en hoe de lonen in de eurozone zich ontwikkelen. De ECB verwacht voor dit jaar een gemiddelde inflatie van 3,5 procent en volgend jaar 2,6 procent. En dat is opnieuw wat hoger dan eerder werd verondersteld.

Dat vergt een scherp monetair beleid, maar de kredietcrisis, het tweede vuur, vereist juist een soepele politiek. In de eurozone wordt dat voornamelijk gevoerd door middel van het ruimhartig verstrekken van liquiditeiten aan de banksector. Maar het aanscherpen van de onderpandvoorwaarden maakt het er niet makkelijker op. De gezondheid van de banken is goed af te lezen aan de kosten van de verzekeringen van kredieten van de banksector, middels zogenoemde credit default swaps. Dat zijn financiële derivaten die de bezitter beschermen tegen het niet aflossen van een lening.

Zoals in bijgaande grafiek te zien is, zijn die kosten nog steeds hoog, en stegen ze gisteren na Trichets mededeling. Op dit moment kost het tegen de 120.000 euro om een lening van 10 miljoen euro te verzekeren. Tijdens het hoogtepunt van de kredietcrisis liep die ‘premie’ overigens nog veel hoger op, tot 180.000 euro. Maar vóór de kredietcrisis was het nog geen 10.000 euro per 10 miljoen aan leningen.

De kredietcrisis draagt weer bij aan het derde vuur, het afremmen van de economische groei, die al een knauw kreeg door de hoge olieprijs en in Europa ook nog door de sterk opgelopen koers van de euro. In het tweede kwartaal van dit jaar kromp de euro-economie met 0,2 procent. De ECB schaalde de verwachting gisteren terug van gemiddeld 1,8 procent tot 1,5 procent in 2008, en van 1,5 procent naar 1,2 procent volgend jaar. Ook de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikeling (OESO), de club van rijke industrielanden, zei woensdag een lagere groei te verwachten.

Nu kan dat wel de inflatievooruitzichten temperen, en dat zou een renteverlaging van de ECB kunnen rechtvaardigen. Maar Trichet maakt, zo liet hij gisteren doorschemeren, pas op de plaats. Stagflatie, het gelijktijdig optreden van inflatie en economische stagnatie, blijft het kenmerk van de euro-economie op dit moment. En dat is, anders dan de dalende euro- en oliekoersen op het eerste gezicht doen vermoeden, slecht nieuws.