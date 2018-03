EU moet samenwerken, niet confronteren

De Europese Unie (EU) heeft zich tijdens de speciale top van afgelopen maandag eensgezind getoond in haar houding naar Rusland toe. Dat is winst. De situatie in de regio is te explosief om verdeeld naar buiten te treden. Temeer daar er tal van landen en regio’s zijn waar vergelijkbare conflicten kunnen uitbarsten. Het ontwikkelen van een duidelijke Europese strategie voor Georgië – gebaseerd op redelijke dialoog, met oog voor mensenrechten, het milieu en de rechten van minderheden heeft daarom een verstrekkend belang.

Het besluit tot militaire actie in Zuid-Ossetië, waartoe de Georgische president Saakasjvili opdracht gaf, werd wellicht mede gevoed door de overtuiging dat het ‘Westen’ – in eerste instantie de Verenigde Staten (VS) maar impliciet ook de EU – hem waar nodig zou bijstaan. Het feit dat Europa zich afzijdig hield toenemende spanningen in de Kaukasus, die vorige maand escaleerden, is een fout die Europa zichzelf kan verwijten. Wij hadden veel eerder een rol als bemiddelaar kunnen opeisen. Natuurlijk was de invasie waartoe Rusland besloot – en waarop het opvallend goed was voorbereid – buiten proporties..

Maar tegelijkertijd moeten wij ervoor waken niet te vervallen in een heilloze polarisatie waarin elke redelijke dialoog onmogelijk wordt.

Wij zijn van mening dat Europa zich onafhankelijker moet opstellen van de huidige lijn van de VS en naar buiten moet treden met een buitenlandbeleid dat weliswaar oog heeft voor onze eigen economische belangen maar vooral ook voor gevoelens van andere landen en volkeren in de wereld. In plaats van te schermen met hard power (militaire macht), zouden wij overredingskracht, samenwerking en openheid ten toon moeten spreiden. Daarbij zouden wij het bevorderen van wereldwijde democratie, een beter milieu en eerlijker verdeling van de mondiale rijkdom meer kunnen expliciteren, door deze waarden in de kern van het EU-beleid op te nemen en niet alleen onder de noemer van Ontwikkelingssamenwerking.

Coherentie van het EU-beleid op deze belangrijke onderwerpen laat zien dat wij de mensenrechten zoals vastgelegd in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, aangevuld met de beginselen uit het Handvest van de Aarde, serieus nemen.

Als wij dat doortrekken naar de op dit moment snel polariserende internationale verhoudingen rond de Georgië-crisis, constateren wij dat de wederzijdse retoriek van de strijdende partijen en hun bondgenoten het zicht belemmert op wat er werkelijk aan de hand is. Naast beschietingen van burgers, verkrachtingen, onteigeningen van boerenland, niet-toelating van het Rode Kruis bij gewonden, zijn er ook nog landmijnen geplaatst en is er door beide partijen volop gebruikgemaakt van de clusterbommen die onlangs door meer dan honderd landen in de ban zijn gedaan. Helaas is zowel Rusland als Georgië geen partij bij de antilandmijn- en anti-clusterbomverdragen.

Over de diepere oorzaken van het conflict staan de visies van enerzijds de Georgiërs en anderzijds de separatisten in Zuid-Ossetië en Abchazië en Rusland loodrecht tegenover elkaar. De laatsten benadrukken dat zij de Osseten en de Abchazen als aparte volkeren zien die kennelijk liever aansluiting bij Rusland zoeken dan bij Georgië. De Georgiërs beweren dat het juist de Abchazen en Zuid-Osseten zijn geweest, die mensen met een andere etniciteit gedurende de afgelopen vijftien jaar met harde hand uit deze regio’s hebben verwijderd. De Georgische regering stelt dat zij orde op zaken stelt en juist de ‘rule of law’ naar deze gebieden terugbrengt. Dat blijkt ook uit de klacht die Georgië onlangs bij het International Court of Justice heeft neergelegd.

Rusland heeft het conflict in Zuid-Ossetië aangegrepen om een geopolitieke boodschap naar de rest van de wereld te sturen, in het bijzonder naar de VS. Maar wij in Europa moeten ons niet laten verleiden tot een welles-nietesspel over de vraag wie de meeste schuld heeft in het Georgië-conflict.

Al heeft Rusland kilo’s boter op zijn hoofd – in Tsjetsjenië bijvoorbeeld – wij moeten inzien dat de machtsverhoudingen in de wereld veranderen. We moeten niet, zoals Bernard-Henri Lévy en André Glucksmann in Opinie & Debat van afgelopen zaterdag bepleitten, een kruistocht tegen het totalitaire Rusland aanzwengelen, maar ook oog hebben voor de door de Russen gevoelde ‘vernedering’ die Hubert Smeets op diezelfde pagina’s beschreef.

Niet alleen in Rusland, maar ook in de rest van de wereld, leeft een breed verspreid gevoel dat het Westen zich veel te arrogant heeft opgesteld de afgelopen decennia. Moesten zij dit tot voor kort knarsetandend accepteren, nu hebben de grote olie-inkomsten en nijpende energiebehoefte – in het geval van Rusland – en de groeiende economische macht – in het geval van bijvoorbeeld China, India en ook Brazilië – de geopolitieke krachtsverhoudingen in de wereld veranderd. Deze landen kunnen zich steeds onafhankelijker opstellen en dus ook invloed opeisen in de wereld. Zij wijzen met enig recht op de ‘dubbele standaarden’ die Europa en de VS hanteren. Niet alleen rond Israël en Palestina, maar ook bij de inval in Irak en de oorlog tegen het terrorisme. Voor het ene land of volk wegen de mensenrechten zwaarder dan voor anderen. In dat opzicht zijn niet alleen de Russen hypocriet.

Daarom moet Europa op de Georgië-crisis niet reageren – aangewakkerd door de begrijpelijke afkeer van Rusland onder de voormalige Oostbloklanden – vanuit de hoogmoed van de dominantie, zoals de VS het de afgelopen jaren heeft voorgedaan. De wereld wordt steeds meer multipolair. In het zoeken naar een nieuwe machtsbalans moet Europa een alternatief uitstralen voor de botte machtspolitiek.

Een nieuwe stabiele wereldorde kan alleen worden bereikt als invloed wordt gegeven aan andere aspiranten, of dat nou Rusland is, of China, India, Brazilië. Dat betekent compromissen sluiten: nooit op het gebied van de fundamentele rechten van mensen en minderheden, maar wel op het gebied van zeggenschap in belangrijke instituties, of over energie bijvoorbeeld. Het betekent samenwerken in plaats van confronteren. Het betekent kritisch naar jezelf kijken in plaats van alleen anderen te beschuldigen.

Wat betekent zo’n andere Europese buitenlandpolitiek in de praktijk van de Georgië-crisis?

1 Afzien van een rol voor de NAVO. Die moet zich zoveel mogelijk op de achtergrond houden, om het conflict niet verder te laten escaleren. De Europese Unie en haar lidstaten moeten in woord en daad laten zien dat zij Rusland als een gelijkwaardige partner willen behandelen. Dat betekent dat eenzijdige beslissingen zoals het raketschild dat onlangs door de VS in Polen en Tsjechië is geplaatst, in de ijskast zouden moeten worden gezet. Er zal moeten worden onderzocht hoe de veiligheid en soevereine integriteit van Georgië kan worden verzekerd zonder het tot een lidmaatschap van de NAVO te laten komen. In een speciaal verdrag met de Russische federatie moet Rusland de territoriale integriteit van Georgië erkennen en zijn troepen terugtrekken. Daarnaast zou de EU Georgië kunnen helpen met de creatie van een soort bufferzone in de vorm van een Kaukasus-verbond: een regionaal samenwerkingsverband, misschien eerst op economische leest geschoeid maar na verloop van tijd ook met een gezamenlijke buitenlandportefeuille.

2 De EU moet in haar banden met deze landen de prioriteit leggen bij economische (weder)opbouw, de energie- en klimaatproblematiek en het behoud van culturele diversiteit.

3 Met de grootste urgentie moet ook het Non-proliferatieverdrag, dat het bezit van kernwapens beperkt, nieuw leven in worden geblazen. Europa kan zich ook sterk maken voor uitbreiding van de kernwapenvrije zone in Centraal-Azië. Zo zou aanbevolen kunnen worden dat Oekraïne en Georgië, alsook andere Kaukasische landen, daarbij toetreden. In plaats van een nieuwe bewapeningswedloop toe te staan, zouden we via een ontwapeningsspiraal de angel uit veel conflicten kunnen halen.

4 De EU zou zich moeten aanbieden als bemiddelaar op te treden in een tripartiete initiatief met Rusland, Georgië en de twee regio’s. Daarin zou een aantal punten centraal moeten staan.

In ruil voor erkenning van zijn territoriale integriteit door Rusland, zou Georgië de autonomie van Zuid-Ossetië en Abchazië moeten erkennen. De recente erkenning door Rusland van Zuid-Ossetië en Abchazië, mede in de hand gewerkt door de eerdere erkenning van Kosovo, valt te betreuren. Echter, gezien de geschiedenis van deze gebieden die al lange tijd afzonderlijke bestuurlijke eenheden waren alsook vanwege de historische samenstelling van deze gebieden, pleiten wij voor een afspraak tussen Rusland, Georgië en de twee regio’s over bestuurlijke en politieke autonomie voor die twee gebieden. Maar wel met behoud van de bestaande territoriale grenzen van het soevereine Georgië. Onderdelen van de afspraken zouden moeten zijn:

veilige terugkeer van de vele honderdduizenden Georgische en andere vluchtelingen naar Zuid-Ossetië en Abchazië

inbedding van deze afspraken in een verdrag dat de zegen krijgt in de VN-Veiligheidsraad, waarbij de EU een bemiddelende rol zou kunnen spelen tussen Rusland en de VS

geldigheid van het verdrag voor het gehele Georgische grondgebied, inclusief de autonome regio´s

expliciete vermelding van de rechten van de mens . En bijzondere nadruk moet liggen op het streven naar vrede en veiligheid en het respecteren van culturele diversiteit en identiteit, waartoe ook het Handvest van de Aarde oproept.

5 De EU moet zo spoedig mogelijk humanitaire hulp bieden, bijvoorbeeld in de vorm van het opruimen van clusterbommen en landmijnen in het gebied. En er moet op worden aangedrongen dat het Rode Kruis overal toegang krijgt. Substantiële EU-presentie is nodig voor het bewaken van de veiligheid van de burgers en het naleven van de overeenkomst.

6Europa is hard toe aan een eigen Europees energiebeleid. Want natuurlijk is de ophef in Europa niet alleen het gevolg van het oprechte meevoelen met de Georgiërs die streven naar een op Europese leest geschoeide democratie, maar ook door een belangrijke, en niet door Rusland gecontroleerde, oliepijpleiding. In concreto kan de EU met Rusland en Georgië voortbouwen op eerdere afspraken in het kader van het Verdrag inzake het Energiehandvest van 1989. Dit verdrag roept op tot samenwerking op energiegebied, met name wat betreft veiligheid en investeringen, maar ook ten bate van een duurzamer en efficiënter energiegebruik.

Het aangaan van de dialoog met Rusland betekent niet dat wij water bij de wijn moeten doen als het gaat om de fundamentele democratische waarden. Integendeel.

Het in Georgië ingezette democratiseringsproces moeten we van harte blijven ondersteunen. Maar dat betekent niet, zoals sommige westerse staten willen, dat de confrontatie met Rusland moet worden opgevoerd. Gelukkig is nu een gemeenschappelijke EU-lijn gevonden. Deze koers moet de komende tijd verder worden uitgebouwd in de hierboven aangegeven richting.

Ruud Lubbers, Joris Voorhoeve, Jan Pronk en Tineke Lambooy streven als Worldconnectors naar een duurzame, eerlijke en vredige samenleving.

Worldconnectors brachten eerder een verklaring uit over mondiale menselijke veiligheid. Zie hiervoor worldconnectors.nl.