Estomago In 14 bioscopen In Estômago (‘Maag’) geeft de Braziliaanse regisseur Marco Jorge een pikzwarte draai aan een film waarin gastronomie een rol speelt. De ingrediënten zijn bekend: de mysterieuze kok, de sensuele close ups van voedsel, de culinaire uitweidingen, de nauwe band tussen eten en erotiek. Chef-kok Giovanni leert Raimundo Nonato koken in zijn Italiaanse restaurant. Nonato’s delicatessen worden met gulzig gegrom en gesmak verorberd. Het is geen culinaire erotiek, maar porno. Estômago. Met: Joao Miguel, Fabiula Nascimento, Babu Santana, Carlo Briani. scene uit de film Estomago (2007)Alternatieve titel: Estomago: A Gastronomic Story FOTO: Cinemien