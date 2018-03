De voorsprong van de oorsprong

De brik wordt brak, hij braakt, hij kraakt, hij raakt

Verstrikt, bedwelmd, beneveld, in een roes,

Gekneveld door een magmazwarte draak,

’t Relaxedste duivelskind der duisternis.

Een eiland wordt schildpad, een vink wordt vonk,

Betoverd as wordt berg, Columbus wordt

Een huismus en de boeman wordt mens,

Zoals de korstmosschildluis boomschors wordt.

De samoerai wordt krab, de krab wordt schor,

Als buldog blaffend om een luiaardbeen.

Religie wordt een rol wc-papier,

Wanneer onwrikbaar dogma wordt gekraakt.

In iedere kleine zeepok woedt die strijd,

Net zo verworden woorden tot gedicht.

Opdracht Poëmogram

In dit poëmogram gaat het om het vinden van een jaar waarin een grote en deemoedigende ontdekking werd gedaan die ons terugbracht naar de kip en het ei. Tegelijkertijd overleed er op een hele andere plek een schrijver die vooral als eter bekend is geworden, met zijn hoofd in de ether. Succes!

Stuur de oplossing voor 10 september naar prijsvraagcs@nrc.nl of per post naar prijsvraag cs gedicht, postbus 3372, 1001 AD Amsterdam. Onder de juiste inzendingen wordt een gesigneerd exemplaar van ‘Voor altijd voor het eerst’ van Erik Bindervoet verloot. De beste inzending wordt beloond met de hierbij afgedrukte collage van Robbert-Jan Henkes. Vermeld dus uw adres.

De oplossingen van deze en eerdere poëmogrammen verschijnen op 12 september.

Erik Bindervoet (Oostzaan, 1962) publiceerde dit jaar Voor altijd voor het eerst, een dichtbundel met een gebruiksaanwijzing. Eerder schreef hij onder meer Aap en De schilder en zijn model. Samen met Robbert-Jan Henkes schrijft hij essays en romans en vertaalde hij teksten van The Beatles, Bob Dylan en James Joyce.