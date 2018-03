‘Energierekening circa 25 euro per jaar te hoog’

Consumenten en bedrijven in Nederland betalen energieconcerns al jaren te veel voor het transport van elektriciteit en gas. In de periode 2004 tot 2010 gaat het om ruim 1 miljard euro. Dat is 25 euro per jaar voor een gemiddeld huishouden.

Dat schrijven enkele brancheorganisaties, waaronder de Consumentenbond, MKB Nederland en Vereniging Eigen Huis, in een brief aan de Tweede Kamer. Ze eisen dat de Tweede Kamer opdracht geeft aan de Algemene Rekenkamer om een onderzoek te doen naar de manier waarop transporttarieven voor elektriciteit en gas tot stand komen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de eis van zo’n onafhankelijk onderzoek.

Over het vaststellen van de transporttarieven bestaat al onenigheid sinds het liberaliseren van de Nederlandse energiemarkt, begin van deze eeuw. Toezichthouder de Energiekamer ziet er sindsdien op toe dat regionale netbeheerders hun monopoliepositie niet misbruiken en te hoge tarieven vragen. De Energiekamer probeert een methode te ontwikkelen om de doelmatigheid van de netbeheerders vast te stellen, maar tegen elke voorgestelde methode hebben de energieconcerns tot nu toe bezwaar aangetekend.

Ook al is zo’n algemene methode er nog niet, de toezichthouder mag in de tussentijd wel tariefsverlagingen opleggen. Dat heeft de Energiekamer eerder al gedaan, en dat gaat de komende twee jaar ook weer gebeuren. De transporttarieven voor 2008 gaan met 6,6 procent omlaag, en voor 2009 met nog eens 4,8 procent. Voor een gemiddeld huishouden dalen de transportkosten daardoor van 470 euro nu, naar 337 euro in 2010.

De Energiekamer heeft tot die tariefsverlagingen besloten op basis van een vorig jaar uitgevoerd onderzoek. Daaruit bleek dat de transporttarieven in de jaren 2004 en 2005 te hoog waren. Afnemers van elektriciteit en gas hebben toen in totaal 400 miljoen euro te veel betaald, zo stelde de toezichthouder.

In hun brief eisen de brancheorganisaties compensatie voor het te veel betaalde geld in de afgelopen jaren. Maar die eis wordt door de meeste politieke partijen niet realistisch geacht. „Hoe doe je dat met zeven miljoen huishoudens die ook nog eens verhuizen”, vraagt Diederik Samsom (PvdA) zich af. Hij stelt voor om in dat geval de tarieven in de toekomst extra te verlagen.