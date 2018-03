Empathie is kracht én zwakte

Ambulancemedewerkers zijn zachtaardige mensen. Zegt vakbondbestuurder Gert-Jan den Besten van het CNV: „Daar worden zij op ook geselecteerd, op hun hulpvaardigheid, op hun empathisch vermogen.” Dat is hun kracht: „Maar het maakt ook dat zij zich buiten heel kwetsbaar voelen bij agressie.”

Ambulancebroeders werden woensdagavond in Amsterdam-West belaagd door omstanders, die hen met de dood bedreigden. Een deel van de nachtploeg van Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam (VZA) legde enkele uren het werk neer, uit woede over dit zoveelste incident. Bij de ziekenvervoerders leeft het idee dat de overheid te weinig doet om geweld tegen ambulancepersoneel te keren.

Een nieuwe staking werd gisteren afgewend door overleg van de VZA-directie met het Openbaar Ministerie en de korpsbeheerder, burgemeester Job Cohen. De laatste zei na afloop: „Je blijft met je poten van overheidspersoneel af.”

Strikt genomen zijn de werknemers van VZA geen ambtenaren, maar zij vervullen wel een publieke taak, net als brandweerlieden, conducteurs, buschauffeurs en medewerkers van de Dienst Werk en Inkomen.

De lijst van geweldsincidenten tegen dergelijke dienstverleners is inmiddels lang. In 2006 belaagden omstanders in Vlaardingen ambulancepersoneel dat na een vechtpartij een man kwam helpen, sloeg een groep mannen in Doetinchem een hulpverlener in elkaar en mishandelden inwoners van Klazienaveen in hun huis ambulancemedewerkers. In Amsterdam werd dat jaar een ambulancearts geslagen toen zij een jongen wilde helpen die onwel geworden was. In een ander geval werden ambulancemedewerkers belaagd door familie van een man met een hartaanval.

Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Johan Remkes kondigde dat jaar maatregelen aan. Zijn bewoordingen leken op die van Cohen nu: „Blijf met je poten van onze mensen af of je zult het nog lang bezuren.”

De Tweede Kamer keurde vorig jaar oktober een plan goed voor de vergroting van de veiligheid van mensen met een publieke taak. Daarin staan maatregelen om agressie te voorkomen, verdubbeling van de strafmaat en hulp aan werkgevers. Rotterdam deed daar begin dit jaar een schep bovenop door snelrecht in te voeren voor belagers van mensen met een publieke functie.

De publieke werkers betwijfelen of dergelijke maatregelen helpen. Sterker, de ambulancemedewerkers in Amsterdam gaven de afgelopen dagen lucht aan hun gevoel dat de overheid de agressie niet serieus aanpakt.

Dat gevoel kon Cohen gisteren wegnemen. Hij zegde onder meer toe te laten inventariseren wat er de afgelopen jaren is gebeurd met de aangiften en of er inderdaad hogere straffen worden geëist en opgelegd.

De vraag is of het aantal incidenten met ambulancepersoneel de laatste jaren is toegenomen. „De statistieken zeggen van niet”, zegt Den Besten van het CNV. „Maar in de data zit een onderschatting van het probleem, doordat ambulancemedewerkers vaak geen aangifte durven te doen.”

Zijn collega Fred Bos van AbvaKabo FNV beaamt dit: „Het woonadres van de aangever is afgeschermd, maar je kunt de naam wel uit het proces-verbaal vissen.”

Gebeurt het dan dat mensen die aangifte doen, later worden benaderd door de daders? „Dat is mij niet bekend”, zegt Den Besten: „Wel wordt vaak geroepen: ‘Ik weet je te vinden’. In Amsterdam ben je redelijk anoniem, maar in kleine dorpen kennen mensen elkaar natuurlijk wel. En ambulancemedewerkers zijn zo gevoelig dat zij dit zich erg aantrekken.”

Om die reden willen ambulancemedewerkers anoniem aangifte kunnen doen. „In principe kan dat al, via de werkgever”, zegt een woordvoerder van Cohen. „Maar de kans bestaat wel dat de rechter op een zeker moment de naam opvraagt.” Cohen heeft toegezegd uit te zoeken of de anonimiteit beter gewaarborgd kan worden. De woordvoerder: „Dat zal uiteindelijk de wetgever moeten regelen.”