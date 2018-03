‘Elke foto moest optimistisch zijn’

De Litouwse fotograaf Antanas Sutkus (1939) is morgen eregast op de opening van Behind Walls – Oost-Europa voor 1989, de 15de fotomanifestatie van Noorderlicht die dit jaar in het Fries Museum in Leeuwarden wordt gehouden. Sutkus richtte in 1969 de Bond van Litouwse Fotografen op en bouwde in vijftig jaar een enorm oeuvre op. Zijn bekendste serie is Mensen van Litouwen. Pas in 2000, na het winnen van de Hasselblad Award, wijdde hij zich aan de ontsluiting van zijn archief, dat meer dan een miljoen negatieven telt. Zijn werk is, samen met dat van andere onbekende fotografen, te zien op Behind Walls.

Veel van de foto’s zijn voor het eerst te zien in het Westen.

„Het is een historisch moment. Ik hoop dat deze tentoonstelling bijdraagt aan een grotere waardering voor de Oost-Europese fotografie. De val van de Berlijnse Muur heeft misschien een grote politieke betekenis gehad, maar op intellectueel niveau is er maar weinig veranderd. Op het gebied van de fotografie overheerst het Westen. Grote uitgeverijen als Phaidon of Taschen weten niets van het werk van Oost-Europese fotografen. In de naslagwerken kom je misschien twee namen tegen, verder niets.”

U heeft in 1969 de Bond van Litouwse Fotografen opgericht, waarom?

„Het was de eerste vakbond voor fotografen in de Sovjet-Unie. In de jaren zestig ontstond in Litouwen een nieuwe stroming binnen de fotografie. Veel jonge fotografen hadden genoeg van de officiële staatsfotografie en wilden zich niet meer bezighouden met het maken van overdreven foto’s die „het blije leven” propageerden. ”

Toch mocht u als ‘sovjetfotograaf’ lang niet alles fotograferen.

„Ik heb altijd vrijelijk kunnen fotograferen, vooral op het platteland. Maar ik moest voorzichtig zijn. Ik werkte onder meer voor het blad Sovjet Vrouw. Alle foto’s moesten optimisme uitstralen, dubbelzinnige beelden die de burger konden verwarren werden eruit gefilterd. Het gevolg was dat ik mijn favoriete foto’s in mijn archief moest wegstoppen. Ik werkte voornamelijk voor ‘mijn eigen la’. Maar in 1965 heb ik samen met mijn collega Romualdas Rakauskas het fotoalbum Vilniaus siokiadieniai (‘Dagelijks leven in Vilnius’) gepubliceerd, daarin was geen enkel ‘rode’ foto opgenomen.”

In de jaren ’70 werd u de Solzjenitsyn van de fotografie genoemd.

„In 1970 won ik met een foto, getiteld De Pionier, de Michelangelo d’Oro prijs op een internationale tentoonstelling in Italië. De foto (van een jongetje in uniform die met een felle blik in de camera kijkt, red.) verscheen in het Russische blad Sovetskoe foto. Na die publicatie kwamen er boze brieven van lezers die wilden weten waar die ‘Solzjenitsyn-achtige foto’ vandaan kwam. Het conflict werd in de kiem gesmoord omdat hoofdredacteur Marina Bugajeva goede contacten had met een belangrijke ambtenaar. Was deze kwestie geëscaleerd, dan had niemand ooit nog mijn naam gehoord.”

In Oost-Europa wist men voor 1989 weinig van de westerse fotogeschiedenis. Wat heeft u beïnvloed?

„The Family of Man van Edward Steichen. (Deze beroemde fototentoonstelling reisde eind jaren vijftig ook door Oost-Europa, red.) Het heeft me het inzicht gegeven dat een fotograaf het innerlijk leven van een persoon moet weten vast te leggen. Het is misschien ouderwets maar mijn waarden zijn nooit veranderd. Ik heb vijftig jaar gefotografeerd. Ik ben er mee opgehouden omdat de wereld om mij heen sterk is veranderd. Ik heb geen helden meer. Daarom wijd ik mij nu aan mijn archief. Ik word soms overvallen door een Faustiaans gevoel van geluk als ik naar al die oude foto’s kijk met de ogen van een oude man die van het podium gaat verdwijnen.”

